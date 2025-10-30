Kiểm soát đặc biệt công ty chứng khoán Hòa Bình

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, phải dừng hoạt động cho vay margin. Cổ phiếu của công ty này cũng đang trong diện hạn chế giao dịch.

Theo quyết định, UBCKNN yêu cầu Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS) không được ký mới, gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ; ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo UBCKNN trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

HBS phải công bố thông tin và báo cáo UBCKNN chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

CTCP Chứng khoán Hòa Bình từng bị đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán. Ảnh minh họa.

Ngày 3/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu HBS vào diện bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo đó, cổ phiếu HBS chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần, kể từ ngày 8/10.

Cổ phiếu HBS cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 22/9, do công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Trên thị trường, thị giá HBS đang ở mức 6.100 đồng/cp.

Trước đó, CTCP Chứng khoán Hòa Bình ghi nhận biến động nhân sự cao cấp. Hồi tháng 8, ông Lê Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP chứng khoán Hòa Bình, nhiệm kỳ 2023-2028 - xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ngay sau đó, bà Trần Mỹ Linh, thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Báo cáo tài chính quý II năm nay của CTCP Chứng khoán Hòa Bình ghi nhận, 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động ở mức 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Vừa qua, CTCP Chứng khoán Hòa Bình, Bảo tín Mạnh Hải cùng nhóm doanh nghiệp liên quan tới bà Nguyễn Thị Loan (từng được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex) và Tập đoàn Vimedimex đã góp vốn thành lập công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỷ đồng, trong đó CTCP Chứng khoán Hòa Bình nắm 2%.