Kick off T&T City Millennia: Khởi động hành trình 'Khai mở kỷ nguyên, khơi nguồn thịnh vượng'

Ngày 14/8, T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) sẽ chính thức tổ chức Lễ Kick off dự án T&T City Millennia với chủ đề “Khai mở Kỷ nguyên – Khởi nguồn Thịnh vượng”. Đây là sự kiện ra quân được mong đợi nhất thị trường bất động sản phía Nam trong nửa cuối năm 2025 với dự án đại đô thị quy mô lớn, đẳng cấp và hiện đại.

Theo thông tin từ BTC, lễ Kick off có sự góp mặt của hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh từ các đối tác chiến lược, các đơn vị phân phối dự án; hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, bùng nổ. Sự xuất hiện của “anh tài” (S)TRONG Trọng Hiếu cùng những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo cũng sẽ khiến sự kiện trở nên “nóng” hơn. Bên cạnh đó, chương trình mini game được tổ chức giúp các chuyên viên kinh doanh vừa có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về dự án; đồng thời có cơ hội mang về những phần quà hấp dẫn.

Không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của T&T City Millennia trong thời gian tới, với thông điệp “Khai mở Kỷ nguyên – Khơi nguồn Thịnh vượng”, Lễ Kick off cũng mang ý nghĩa mở ra một hành trình kiến tạo tương lai, nơi các “chiến binh” cùng nhau chung sức để viết nên chương đầu tiên trên con đường chinh phục và khẳng định vị thế của T&T City Millennia trên thị trường.

Sự kiện Kick off T&T City Millennia sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 14/8 tại GEM Center (phường Sài Gòn, TP. HCM)

Là một dự án nổi bật của T&T Group tại khu vực phía Nam, T&T City Millennia được xây dựng trên quỹ đất 267ha, thuộc địa phận xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Lấy cảm hứng từ hành trình vĩ đại của nhà thám hiểm Marco Polo - người mở ra con đường giao thương, văn hóa Đông - Tây, dự án được ví như điểm đến mới trên hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng của T&T Group trên bản đồ Việt Nam, và là bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của Tập đoàn tại vùng đất Tây Ninh.

Phối cảnh tổng thể dự án T&T City Millennia

Được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn, T&T City Millennia sở hữu vị trí phong thủy độc tôn khi có 3 mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi, mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng; đồng thời tạo nên những điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan và sinh thái. Bên cạnh đó, dự án cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố tiềm năng khi cận kề các trục giao thông chiến lược đã, đang và sẽ định hình toàn bộ bản đồ kinh tế vùng TP.HCM và các khu vực lân cận, như tuyến đường tỉnh 826E, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, vành đai 3 TP.HCM,…

Theo đại diện Tập đoàn T&T Group, ngoài việc sở hữu vị trí tam cận chiến lược – “cận thị, cận giang, cận lộ”, T&T City Millennia cũng là dự án hiếm có ở cửa ngõ phía Nam Sài Gòn dành tới 45ha (gần 20% diện tích) cho mảng xanh và mặt nước. Không gian này được quy hoạch đồng bộ với công viên ven sông, các công viên lớn nhỏ đan xen giữa các phân khu chức năng, vườn cảnh quan, tuyến phố đi bộ rợp bóng cây,… tạo nên một “lá phổi” khổng lồ bao phủ toàn dự án.

Không dừng lại ở đó, dự án còn sở hữu hệ tiện ích vượt trội, toàn diện và được đầu tư bài bản, “đi trước một bước”: trường phổ thông liên cấp FPT School được khởi công xây dựng trong quý I/2025, bể bơi ngoài trời, quảng trường, bến du thuyền..., đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách.

Hai công trình điểm nhấn của dự án được xác lập kỷ lục Quốc gia, bao gồm Tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng đã chính thức khai trương ngày 9/8

Mới đây nhất, ngày 9/8, T&T Group chính thức khai trương hai công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia, và cũng là hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục Quốc gia. Đó là Millennia Journey – Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo; và Light River - Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất. Đây cũng chính là điểm nhấn tạo lợi thế cạnh tranh cho dự án, đồng thời góp phần gia tăng giá trị để T&T City Millennia trở nên khác biệt trong dòng sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Đáng chú ý hơn cả, trong khi nhiều dự án khác tại Tây Ninh mới chỉ dừng lại ở giai đoạn xây dựng, T&T City Millennia đã khoác lên mình diện mạo hoàn thiện, minh chứng rõ nét cho tư duy “làm thật” và cam kết phát triển bền vững, hướng tới kiến tạo đại đô thị có tầm nhìn trăm năm của chủ đầu tư T&T Group. Không chỉ sở hữu tiến độ thi công vượt trội, dự án còn đảm bảo pháp lý minh bạch, rõ ràng, tạo nền tảng vững chắc để khách hàng, nhà đầu tư yên tâm lựa chọn và tự tin xuống vốn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần khởi sắc, sự xuất hiện của T&T City Millennia được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, đặc biệt ở phân khúc đô thị quy mô lớn, tích hợp đa dạng tiện ích; hứa hẹn trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý của thị trường phía Nam cuối năm 2025.