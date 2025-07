Không 'bỏ trứng vào một giỏ'

Năm nay, nhiều thí sinh, phụ huynh bối rối trước thông tin quy đổi điểm thi. Ảnh: Như Ý

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, dựa trên điểm sàn, bảng quy đổi tương đương và nền tảng tra cứu thông tin, những thí sinh đã đăng kí hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh của nhà trường có thể ra cứu điểm xét tuyển các phương thức để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

TS Đức lưu ý, thí sinh đăng kí xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp vào ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ được xét nếu thỏa mãn 2 điều kiện: đã nộp hồ sơ trên hệ thống của ĐH này từ ngày 11/6 - 11/7 và hồ sơ đủ điều kiện; phải đăng kí nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Liên quan đến xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân, TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo tiên tiến chất lượng cao và POHE chia sẻ, năm nay, nhà trường tuyển sinh đầu vào với 4 phương thức đào tạo: chương trình chuẩn, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và POHE (những năm trước, thí sinh trúng tuyển vào trường mới thi chọn hệ đào tạo). Vì vậy, thí sinh cần lưu ý khi đăng kí nguyện vọng. Mỗi phương thức đào tạo có học phí, điểm chuẩn khác nhau. Nếu yêu thích một ngành nào đó, thí sinh cân nhắc điều kiện của bản thân (điểm, tài chính) để lựa chọn khi đăng kí.

Ông Ngọc ví dụ, thí sinh thích ngành Tài chính ngân hàng, có thể đăng kí mã chương trình chuẩn, hoặc đăng kí mã TT2 chương trình tài chính tiên tiến, hay đăng kí mã CLC3 ngành tài chính doanh nghiệp chất lượng cao hoặc ngân hàng tài chính chất lượng cao. Theo ông Ngọc, khi yêu thích một ngành nào đó, thí sinh chọn ngành đó với phương thức đào tạo phù hợp nhất đầu tiên, sau đó là các phương thức còn lại, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn.

“Không nên bỏ trứng vào một giỏ” là lời khuyên ông Ngọc dành cho thí sinh đăng kí nguyện vọng năm nay. Vì mỗi mã, phương thức xét tuyển có một điểm chuẩn khác nhau. Mã xét tuyển có chỉ tiêu lớn thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn.

Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý thí sinh: Trong số 65 ngành/chương trình đào tạo của ĐH, có một số ngành bắt buộc thí sinh phải đạt điều kiện về tiếng Anh khi đăng kí nguyện vọng. Đối với các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình FL1 (tiếng Anh khoa học kĩ thuật và Công nghệ), FL3 (tiếng Trung khoa học và Công nghệ), ngoài các điều kiện về điểm xét tuyển, thí sinh cần có một trong các điều kiện: có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP (chứng chỉ do các trường ĐH của Việt Nam đủ điều kiện của Bộ GD&ĐT) trình độ B1 trở lên; có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương; có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.

Đối với các chương trình quốc tế, thí sinh cần có một trong hai điều kiện: có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B2 trở lên; có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên hoặc tương đương. Với các chương trình trên, Ban Tuyển sinh cho rằng, nếu không đủ điều kiện về ngoại ngữ mà vẫn đăng kí, thì nguyện vọng đó coi như không hợp lệ.

Cạnh tranh khốc liệt ở tổ hợp C00 Dù mới chỉ thông báo điểm sàn, nhưng qua bảng quy đổi của các trường có thể thấy tổ hợp C00 (Văn, Sử, Ðịa) đang soán ngôi đầu ở các trường ÐH. Trường ÐH Y Hà Nội xác định điểm chuẩn tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) thấp hơn tổ hợp C00 5 điểm. Học viện Ngân hàng sử dụng 8 tổ hợp để xét tuyển, trong đó có 2 tổ hợp khối C (C00 và C03 (Toán, Văn, Sử)). Ðiểm chuẩn khối C sẽ cao hơn các khối còn lại 2,5 điểm. Trường ÐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ÐH Quốc gia Hà Nội) quy định điểm chênh C00 và D01 (Toán, Văn, Anh) tối đa 3,5 điểm, phần lớn các ngành còn lại có điểm chênh giữa 2 tổ hợp này là từ 1,5 đến 2,5 điểm. Trường ÐH Luật Hà Nội xác định tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) cao hơn 1,39 điểm và C00 cao hơn 3,24 điểm đối với tổ hợp D01. Tổ hợp C00 cao hơn tổ hợp khác của Học viện Ngoại giao tới 3 điểm. Học viện Biên Phòng xác định tổ hợp gốc là C00. Ðộ lệch điểm trúng tuyển của các tổ hợp so với tổ hợp C00 như sau: Tổ hợp A01 giảm 3,39 điểm so với tổ hợp C00; tổ hợp C01, D01 giảm 2,26 điểm và giảm 1,13 điểm đối với tổ hợp C03. Có thể thấy, điểm chuẩn tổ hợp C00 năm nay sẽ cao nhất trong tất cả các tổ hợp được đưa ra xét tuyển tại 1 trường ÐH. Hoa Ban

Đừng để sát giờ mới đăng kí

TS Trần Văn Thạc, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Trường ĐH Thủy lợi khẳng định: Năm nay, tuyển sinh của các trường ĐH khá khác nhau và không có nguyên tắc cụ thể. Các trường phải xây dựng phương án quy đổi điểm giữa các phương thức nên thí sinh bình tĩnh, tự tin vào điểm thi đã đạt được để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích. Ông Thạc khuyên thí sinh chọn ngành, rồi mới chọn trường.

Các chuyên gia khuyên thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm: cao hơn năng lực của thí sinh; nhóm khả thi (điểm chuẩn những năm trước tương đương năng lực của thí sinh) và nhóm an toàn (năng lực của thí sinh cao hơn điểm chuẩn những năm trước). Thí sinh không nên để sát giờ mới thực hiện. Thực tế có nhiều trường hợp để sát giờ đăng kí hoặc điều chỉnh nguyện vọng đã bỏ mất cơ hội do hệ thống bị lỗi, đường truyền gặp trục trặc nên quá thời gian quy định, hệ thống đã đóng cổng đăng kí.

Các chuyên gia cũng khuyên thí sinh nên tra soát thật cẩn thận các nguyện vọng đã đăng kí, các thông tin dữ liệu đã cập nhật lên hệ thống. Điều này giúp học sinh tránh được những tình huống “giá như” sau này. Trong đó, thí sinh nên đặt ngành mong muốn nhất lên trên cùng. Lưu ý là hạn chế nghe thông tin từ những nguồn không chính thống, có thể dẫn tới điều chỉnh không phù hợp. Có thể tìm hiểu thêm các thông tin ưu đãi tài chính từ các trường ĐH. Khi thao tác, thí sinh nên thực hiện trên máy tính vì trên điện thoại đôi khi không hiện đầy đủ các trường thông tin và dễ sai sót.

Năm nay, phần lớn điểm sàn của các trường đều giảm so với năm trước. Điều này khiến nhiều thí sinh cho rằng, điểm sàn giảm sẽ kéo theo điểm chuẩn giảm. Tuy nhiên, những nhóm ngành “hot” nhiều thí sinh quan tâm đăng kí, điểm chuẩn có thể vẫn ở mức cao. Thí sinh nên cẩn thận khi đăng kí, không nên đăng kí quá ít nguyện vọng. Do đó, thí sinh có thể so sánh điểm sàn và điểm chuẩn trong khoảng vài ba năm gần đây của ngành/trường, để xác định khả năng trúng tuyển của mình.