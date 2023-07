Khởi tranh Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2023

Chiều 26/7, tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, Cúp Nestlé Milo 2023.

Tham dự lễ khai mạc có Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Phan Khuê; đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; đơn vị tài trợ Nestlé Milo. Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó chủ tịch H'Yim Kđoh; Giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch Đắk Lắk Thái Hồng Hà cùng đông đảo khán giả hâm mộ.

Sân chơi hấp dẫn nhất dành cho lứa tuổi nhi đồng năm nay có hơn 300 cầu thủ nhí của 16 đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng đấu loại với sự tham dự của hơn 50 đội bóng trong cả nước tranh tài.

Các đội bóng chia làm 4 bảng, gồm: Đắk Lắk, Luxcom Ngọc Hùng, T&T VSH, Gia Bảo Hải Dương (bảng A); Kon Tum, Văn Tâm Đồng Nai, Hưng Yên, Blue Sky (bảng B); Phú Thọ, Thái Nguyên, Sông Lam Nghệ An, T&T Bắc Giang (bảng C); Navy Phú Nhuận, Vietcombank Thái Bình, Khánh Hòa, Hà Nội (bảng D). Các đội thi đấu một lượt tính điểm, lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc đua đến chức vô địch năm nay vẫn sẽ là những gương mặt quen thuộc, có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ như Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Navy Phú Nhuận, Gia Bảo Hải Dương, Hà Nội.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra trận đấu tại bảng A giữa chủ nhà Đắk Lắk và Luxcom Ngọc Hùng với chiến thắng 4 - 0 thuộc về đội khách. Trận đấu cùng bảng A giữa Gia Bảo Hải Dương và T&T VSH có kết quả 2 đội hòa nhau 1 - 1.

Trước đó, ở buổi sáng đã diễn ra các cặp đấu tại bảng C giữa Sông Lam Nghệ An gặp T&T Bắc Giang và Phú Thọ đối đầu Thái Nguyên. Kết quả nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An thắng T&T Bắc Giang 8 - 0, trong khi Phú Thọ đánh bại Thái Nguyên 3 – 0.

Hai cặp đấu còn lại ở bảng D giữa Navy Phú Nhuận - Vietcombank Thái Bình và Khánh Hòa - Hà Nội cũng khép lại với thắng lợi 2 - 0 dành cho Navy Phú Nhuận và 3 - 2 thuộc về Hà Nội.

Nhân dịp này, ban tổ chức trao 16 suất học bổng "Có chí thì nên" tặng 16 cầu thủ của các đội bóng đã nỗ lực vượt khó học chăm, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cùng 2 thùng sản phẩm. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 5/8.