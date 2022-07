Các đội bóng phía bắc áp đảo ở tứ kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc

Vòng bảng vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2022 đã khép lại với những trận đấu diễn ra hấp dẫn, qua đó xác định được 8 đội bóng xuất sắc góp mặt tại vòng tứ kết.

Những đội bóng đẳng cấp vượt trội đã hoàn thành việc tích điểm ở vòng loại để ung dung vào vòng tứ kết gồm: Sông Lam Nghệ An và Gia Bảo Hải Dương ( Bảng A) ; Việt Hùng Thanh Hóa, Hải An Tây Ninh ( Bảng B); T&T VSH, Thăng Long FC ( Bảng C); Navy Phú Nhuận Sài Gòn, Đắk Lắk ( Bảng D).

Tuy nhiên các trận đấu mang tính thủ tục với các đội đã dừng bước như Khánh Hòa, Ngọc Hùng TP.HCM, Hà Giang, LĐBĐ Hà Nội, Thái Bình, Hà Nội, Blue Sky và Hưng Yên vẫn bừng bừng khí thế với tâm thế quyết chiến đấu tới giây cuối cùng nên đã có những trận bất phân thắng bại như Hà Giang- LĐBĐ Hà Nội: 1-1; Blue Sky – Đắk Lắk…

Ấn tượng nhất chính là các trận tranh nhất nhì bảng càng hấp dẫn hơn như SLNA- Gia Bảo Hải Dương (4-3) như nhiều khán giả cho rằng như trận chung kết sớm. Đội Gia Bảo Hải Dương chơi một trận của hiệp 1 đúng như “thêu hoa dệt gấm” đã dẫn trước SLNA tới 3-0 nhưng đâu ngờ rằng với ý chí kiên cường quật khởi của các chiến binh Sông Lam đã gỡ từng điểm, từng điểm san bằng và chiến thắng ngược 4-3, xứng đáng trận đấu hay nhất vòng bảng.

Với trận Hải An Tây Ninh - Việt Hùng Thanh Hóa (1-5), các cậu bé miền Sông Mã đã làm cho những cầu thủ xứ “núi Bà Đen” phải khuất phục trước cơn sóng trào đầy kiêu hãnh. Việt Hùng Thanh Hóa sẽ là một ứng viên tiềm năng tranh chức vô địch của giải.

Như vậy, 8 cái tên xứng đáng đã góp mặt ở vòng tiếp theo và kết quả bốc thăm vòng Tứ kết đã xác định được các cặp đấu như sau: U11 SLNA gặp U11 Thăng Long FC; U11 Việt Hùng Thanh Hóa gặp U11 Navy Phú Nhuận Sài Gòn; U11 T&T VSH gặp U11 Gia Bảo Hải Dương; U11 Đắk Lắk gặp U11 Hải An Tây Ninh.

Các trận đấu Tứ kết sẽ được diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Khánh Hòa (TP. Nha Trang, Khánh Hoà) vào chiều ngày 27/7.