16 đội tranh tài tại VCK giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc

Chiều ngày 22/7, tại Nha Trang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc (U11) Cúp Nestlé Milo 2022.

Diễn ra từ ngày 21-7 đến ngày 31-7 (tại Nha Trang), giải đấu quy tụ 16 đội bóng lứa U11 đến từ tỉnh, thành phố trên toàn quốc gồm: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, An Giang, T&T VSH, Việt Hùng Thanh Hoá, Hưng Yên, Gia Bảo Hải Dương, Đăk Lăk, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Thái Bình, Blue Sky, Khánh Hoà, Navy Phú Nhuận Sài Gòn, Thăng Long FC, Hải An Tây Ninh, Ngọc Hùng TP. Hồ Chí Minh.

Các đội sẽ chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 8 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết, bán kết, tranh vô địch.

Tại buổi họp báo, đại diện 16 đội bóng đã tham gia bốc thăm xếp lịch thi đấu. Đây là các đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại năm nay tại 3 khu vực, Nghệ An, Đaklak, Kiên Giang.

Ban tổ chức cũng công bố các giải thưởng. Ngoài việc trao các giải nhất, nhì, ba, giải phong cách; Ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân như: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất...

Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức trong 26 năm qua, thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước và đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Từ giải đấu thường niên này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu, cống hiến nhiều thành tựu đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như: Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Tiến Dũng, Xuân Trường...