Khởi tố 4 bị can liên quan đến hàng chục khối gỗ trái phép trong xưởng cưa

TPO - Sau khi phát hiện hàng chục khối gỗ được cất giấu trái phép trong một xưởng cưa, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố 4 bị can để điều tra làm rõ vụ án.

Ngày 28/7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Các bị can bị khởi tố bao gồm Phạm Văn Ân (45 tuổi), Ya Biển (31 tuổi), Ya Pong (30 tuổi) và Ya Nuyn (25 tuổi), cùng ngụ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng.

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng kiểm tra xưởng cưa ở thôn Chơ Ré (xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng) phát hiện khối lượng lớn lâm sản không có hồ sơ, chứng từ chứng minh xuất xứ, có dấu hiệu của hành vi cất giữ lâm sản trái pháp luật.

Đội Cảnh sát Kinh tế cùng các ban ngành có liên quan ở huyện Đức Trọng đã khám nghiệm hiện trường. Qua đó, lực lượng chức năng xác định tại khu vực xưởng cưa có 24 hộp gỗ xẻ có tổng khối lượng gần 11m³ (chưa quy tròn) và 30 lóng gỗ tròn (hơn 19m³ ).

Khi bị triệu tập điều tra, Ya Biển khai nhận đây là gỗ khai thác trái phép trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và qua xác minh thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.