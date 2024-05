Bắt đối tượng lừa bán đất ở Phú Quốc khi lẩn trốn ở TPHCM

TPO - Nắm bắt tâm lý người dân muốn mua đất tại Phú Quốc giá rẻ để đầu tư sinh lợi, Lý Vũ Khương đã lập hợp đồng giả mua 2 thửa đất của người dân địa phương, sau đó bán lại cho một người phụ nữ ở TPHCM lừa lấy hơn 13 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị chuyên môn vừa phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ Lý Vũ Khương (38 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2022, Khương đến sinh sống tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tại đây, biết tâm lý người dân muốn mua đất tại Phú Quốc giá rẻ để đầu tư sinh lời, Khương đã lập hợp đồng giả mua hai thửa đất của người dân địa phương.

Sau đó, Khương lừa bán lại cho bà N.T.H. (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) lấy hơn 13 tỷ đồng. Số tiền này, Khương sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được bị can Khương khi đang lẩn trốn tại TPHCM và di lý về Kiên Giang để điều tra, xử lý.