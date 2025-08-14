Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi công xây dựng dự án nhà ở cho lực lượng Công an - Valenta Nguyễn Xiển

P.V

Ngày 13/8, tại khu đất số 16, đường Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Liệt, TP Hà Nội), Tập đoàn VIDEC long trọng tổ chức Lễ khởi công Khu nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân – Valenta Nguyễn Xiển.

Sự kiện có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các sở ban ngành, đại diện Tập đoàn VIDEC, cùng đông đảo khách mời, đối tác tham dự.

Valenta Nguyễn Xiển là dự án nhà ở hiện đại, được quy hoạch bài bản và đầu tư đồng bộ với mục tiêu tạo nên môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững cho cán bộ, chiến sĩ ngành Công an. Dự án có quy mô 3.500m2, gồm tòa tháp 30 tầng với 3 tầng hầm cung ứng 390 căn hộ cao tầng, Khối đế thương mại – dịch vụ, Trường mầm non, Phòng sinh hoạt cộng đồng, Khu tập Gym, Siêu thị và các tiện ích nội khu khép kín.

a-1-2.jpg
Các đại biểu bấm nút phát động lễ khởi công xây dựng dự án

Nằm tại vị trí chiến lược trên trục Nguyễn Xiển – Vành đai 3, dự án kết nối thuận tiện đến trung tâm Thủ đô, các trục giao thông lớn như tuyến Metro số 2, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời nằm trong khu vực được định hướng phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn VIDEC khẳng định, Valenta Nguyễn Xiển là dự án mang dấu ấn đặc biệt. Doanh nghiệp không đơn thuần xây nhà mà còn kiến tạo tổ ấm cho những người âm thầm phụng sự xã hội. Với dự án này, Tập đoàn VIDEC cam kết đảm bảo chất lượng, pháp lý, tiến độ và tiện ích sống đồng bộ, xứng đáng là nơi an cư bền vững”..

a2.jpg
Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an

Theo đại diện Tập đoàn VIDEC, Valenta Nguyễn Xiển được truyền cảm hứng từ hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân – biểu trưng của lòng dũng cảm, chính nghĩa, tinh thần cốt lõi của những người luôn “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Chính vì vậy, dự án được phát triển như một lời tri ân xứng đáng – nơi chốn trở về vững chãi và bình yên cho những người đã lặng thầm cống hiến. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án vào quý IV/2028.

a3-1.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nhờ sự hỗ trợ của UBND TP Hà Nội và các sở ban ngành, đến thời điểm này dự án Valenta Nguyễn Xiển đã đủ điều kiện để khởi công xây dựng ngay trong dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8/1945 - 19/8/2025.

Cùng với dự án Valenta Nguyễn Xiển, sắp tới Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tiếp tục khởi công một số công trình nhà ở, đáp ứng nhu cầu rất lớn và cấp bách về nhà ở cho lực lượng công an hiện nay.

P.V
