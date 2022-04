Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 400 triệu đồng/căn tại Hà Nam

Ngày 21/4, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đây là dự án tiêu biểu trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tổng công ty HUD. Lễ khởi công dự án cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Sự kiện khởi công Dự án hôm nay là khẳng định HUD luôn luôn chủ động, đi đầu trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ Xây dựng cũng như tỉnh Hà Nam về phát triển nhà ở xã hội, nhất là khi tình trạng người lao động trong các khu công nghiệp tại địa bàn thị xã Duy Tiên đang thiếu chỗ ở ổn định.

Sự kiện này cũng thể hiện vai trò, trách nhiệm của Tổng công ty HUD - một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội về nhà ở.

Dự án có vị trí rất thuận lợi ở trung tâm thị xã Duy Tiên, gần các khu công nghiệp của Đồng Văn và nằm trên trục giao thông đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 38.

Dự án có tổng diện tích 4,9 ha bao gồm 4 khối nhà cao 9 tầng với 564 căn hộ và một số căn nhà ở thấp tầng. Lấy ý tưởng từ sự đoàn kết, bền vững và thịnh vượng, Dự án được quy hoạch, thiết kế theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đầy đủ. Theo đó, 100% căn hộ đều được đón gió và ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ và ban công rộng lớn, mặt bằng căn hộ được bố trí hợp lý, diện tích đa dạng và tối ưu hóa công năng sử dụng. Các căn hộ của dự án nhà ở xã hội có diện tích đa dạng từ 36,2 đến 68,9 m2.

Dự án dành trên 50% tổng diện tích cho hệ thống cảnh quan và dịch vụ tiện ích, mang đến những trải nghiệm cuộc sống chuẩn mực và an toàn, đồng thời kiến tạo một công đồng cư dân văn minh và hiện đại với: Trường mầm non; khu tập thể thao ngoài trời; siêu thị; khu sinh hoạt cộng đồng; khu để xe tập trung trong nhà; đường dạo, bể vầy cây xanh cảnh quan. Khu nhà ở được bố trí chốt an ninh 24/7 có camera giám sát, hệ thống PCCC theo quy chuẩn mới nhất và được quản lý vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp.

Dự kiến giá bán căn hộ chỉ từ 380 triệu đồng/căn.

Có vị trí trung tâm, lợi thế kết nối hạ tầng, giao thông huyết mạch, thiết kế thông minh, hiện đại, đầy đủ tiện ích sống chuẩn mực, an toàn, giá bán hấp dẫn, Dự án Nhà ở xã hội phường Đồng Văn hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn tiêu biểu của quá trình đô thị hóa của thị xã Duy Tiên, đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch phát triển

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, tham gia phát triển nhà ở xã hội, HUD phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước trong các chính sách an sinh xã hội về nhà ở, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia. Đến nay, HUD đã hoàn thành hơn 250.000m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương với hơn 3.000 căn hộ. HUD đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 triển khai đạt mốc 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tương đương với 11.000 căn hộ.

Trong năm 2022 này, HUD dự kiến sẽ khởi công 5 dự án với tổng diện tích sàn hơn 230.000 m2, gần 2.500 căn hộ, trong đó tại Hà Nội là 3 dự án với tổng diện tích sàn 70.000m2, gần 900 căn hộ; 1 dự án tại Bình Dương với 85.000m2 sàn, gần 1.000 căn hộ và dự án nhà ở xã hội tại Duy Tiên, Hà Nam khởi công ngày hôm nay với hơn 50.000 m2 sàn, 564 căn hộ.