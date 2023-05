Khoảnh khắc Harry - Meghan bị rượt đuổi suốt hai tiếng

TPO - Tài xế giúp vợ chồng Công tước xứ Sussex an toàn trong cuộc rượt đuổi trên đường phố New York cho biết Harry và Meghan lo lắng, liên tục cầu trời khi có 6 paparazzi liên tục bám đuôi.

Trong cuộc phỏng vấn của New York Post, Sonny Singh - tài xế giúp vợ chồng Công tước xứ Sussex cắt đuôi paparazzi - cho biết cuộc rượt đuổi trên đường phố New York điên rồ và nguy hiểm.

Ban đầu, khi Harry, Meghan và bà Doria Ragland (mẹ của Markle) lên xe, anh chỉ thấy nhà Sussex im lặng. Trong khi đó vệ sĩ liên tục giục tài xế lái khỏi khu vực.

"Họ không nói gì, gương mặt không tỏ vẻ sợ hãi nhưng rất lo lắng. Lúc tôi đang lái xe, từ đâu có 6 tay săn ảnh bao quanh xe, liên tục chụp ảnh. Đèn flash chớp liên tục, họ không ngừng bấm máy. Tôi phải kéo tấm chắn nắng vì bị lóa mắt", Sonny Singh kể.

Sonny Singh nói anh không thấy sợ nhưng đây là lần đầu đối mặt tình huống kỳ lạ này. Có hai chiếc xe quyết bám đuôi Singh trên Đại lộ Park. Paparazzi bám sát xe, liên tục chụp ảnh khi xe dừng lại.

"Harry và Meghan bị sốc, họ liên tục cầu trời sau đó im lặng. Tôi được cảnh sát phân khu 19 của Sở Cảnh sát New York (NYDP) hướng dẫn chở vợ chồng công tước về đồn. Họ sợ paparazzi biết được nơi ở của mình", anh nói thêm.

Trong ấn tượng của Sonny Singh, vợ chồng công tước xứ Sussex là người tử tế. Hoàng tử và công nương hỏi tên anh và cảm ơn vì giúp họ cắt đuôi paparazzi.

Phát ngôn viên của Harry tuyên bố công tước xứ Sussex bị nhóm paparazzi bám đuôi, rượt đuổi tối 16/5 sau khi dự sự kiện Woman of Vision tại Nhà hát Ziegfiel, Manhattan, New York, Mỹ.

"Vợ chồng công tước xứ Sussex cùng bà Ragland (mẹ của Meghan) bị nhóm paparazzi hung hãn rượt đuổi bằng ô tô kéo dài hai giờ. Cuộc rượt đuổi nguy hiểm, suýt va chạm với tài xế lưu thông trên đường cùng hai sĩ quan cảnh sát New York", phát ngôn viên nói.

Eric Adams - Thị trưởng thành phố New York - nói việc rượt đuổi suốt 2 giờ đồng hồ là hành động bất chấp, khó tin và quá nguy hiểm ở New York. "Hai sĩ quan của chúng tôi có thể đã bị thương. New York khác với thị trấn nhỏ ở đâu đó. Chúng ta đều biết mẹ anh ấy mất thế nào. Thật kinh khủng nếu người vô tội mất mạng trong cuộc rượt đuổi thế này", Eric Adams nói.

Tuy nhiên, phía Backgrid (công ty săn ảnh nổi tiếng) lên tiếng cho rằng phía Harry đang thổi phồng vấn đề. "Nhiếp ảnh gia nói không có vụ va chạm hay suýt va chạm nào, cũng không có cuộc rượt đuổi hung hãn", Backgrid chia sẻ với Entertainment Tonight.

Trước đó, Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) cho biết nhà Sussex an toàn về đến chỗ ở mà không có thương tích. "NYPD hỗ trợ đội an ninh tư nhân bảo vệ Công tước. Họ đã đến nơi cần đến, không có vụ va chạm, lệnh triệu tập, thương tích hoặc vụ bắt giữ nào được báo cáo", NYPD thông báo.