Chứng khoán châu Á dẫn đầu khi Mỹ nguy cơ vỡ nợ

TPO - Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy, tình hình cổ phiếu châu Á đang có dấu hiệu khởi sắc giữa nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ.

Reuters đưa tin cổ phiếu châu Á tăng điểm ngày 18/5, sau sự dẫn dắt của Phố Wall và đồng USD vừa chạm mức cao nhất trong hai tháng so với đồng yên Nhật. Điều đó cho thấy Washington có thể sắp đạt được thỏa thuận nâng trần nợ và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy nhấn mạnh quyết tâm sớm đạt được thỏa thuận bằng cách cam kết đàm phán trực tiếp trong bối cảnh Bộ Tài chính có thể cạn tiền vào đầu tháng 6.

Yên Nhật vượt trội

Khi các nhà đầu tư cảm thấy an tâm trước sự trấn an đó, chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (.MIAP00000PUS) đã tăng cao hơn 0,85%.

“Các thị trường đã chọn cách lạc quan. Lịch sử cho chúng ta biết rằng một thỏa thuận nhiều khả năng không đạt được vào giờ thứ 11. Tuy nhiên, Kho bạc gần như thực hiện tất cả biện pháp đặc biệt được ủy quyền để tiếp tục thanh toán hóa đơn”, Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Australia, viết trong lưu ý gửi khách hàng.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản (.N225) tiếp tục vượt trội, tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng là 30.667,13, trước khi giao dịch cuối cùng cao hơn 1,6% vào khoảng 30.575. Bất kỳ mức tăng nào trên 30.795,78 sẽ đưa nó lên mức cao nhất kể từ năm 1990, khi bong bóng kinh tế của Nhật Bản chưa vỡ.

Hang Seng của Hong Kong, Trung Quốc (.HSI) đã tăng hơn 1%. Các blue-chip đại lục (.CSI300) tăng 0,39%.

Điểm chuẩn chứng khoán của Australia tăng 0,5% làm giảm bớt áp lực buộc ngân hàng trung ương phải thắt chặt hơn, Tuy nhiên, đồng đô la Australia đã bị ảnh hưởng, chuyển từ mức tăng nhỏ sang mức lỗ tới 0,44% sau báo cáo việc làm.

Mặc dù vậy, cuộc biểu tình ở Phố Wall dường như đã diễn ra theo đúng lộ trình, với các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ít nhiều không thay đổi.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn giảm nhẹ trở lại ở Tokyo, Nhật Bản sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 1/3 ở mức 3,589% ở New York. Đồng USD đã đẩy lên mức cao mới trong hai tuần ở 137,745 yên, thấp hơn 0,035 yên so với mức cao nhất kể từ ngày 8/3. Đồng USD cũng tăng cao hơn so với đồng euro, nhích trở lại mức cao nhất trong sáu tuần là 1,08105 USD/euro đạt được chỉ sau một đêm.

Nhân dân tệ của Trung Quốc biến động

Đồng tiền của Trung Quốc - Nhân dân tệ (RMB) - đang chịu áp lực từ chuỗi dữ liệu yếu kém cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Á có thể đã vượt qua đỉnh cao của quá trình phục hồi sau COVID-19.

"Mặc dù tâm lý chung là đồng Nhân dân tệ đang xấu đi nhanh chóng, nhưng chúng tôi không thấy tình trạng bán tháo hoảng loạn diễn ra. Chúng tôi sẽ không giảm giá Nhân dân tệ trong trung hạn vì tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc vẫn vượt trội so với các nền kinh tế lớn khác", Giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á Ken Cheung của Mizuho Bank viết trong một báo cáo.

Thông tin về vàng và dầu thô trong chuỗi biến động kinh tế Mỹ cũng được quan tâm. Vàng đã ổn định quanh mức 1.979 USD/ounce sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần là 1.974,30 USD trong phiên trước đó. Giá dầu giảm nhẹ sau khi giá dầu Brent và dầu thô West Texas Middle (WTI) tăng 2 USD vào hôm thứ Tư.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 24 cent xuống 76,72 USD/thùng. Dầu thô Trung cấp West Texas của Hoa Kỳ giảm 21 cent xuống còn 72,62 USD. Trong khi đó, dầu thô Brent kỳ hạn giảm 20 cent xuống 76,76 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ cũng giảm 20 cent xuống 72,63 USD/thùng.