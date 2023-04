Khổ sở chống bụi đỏ

TP - Dù chủ đầu tư gần đây đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế bụi đỏ từ công trường xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai), song tình trạng bụi vẫn chưa được cải thiện khiến người dân nơi đây khốn đốn.

Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành cho hay, nhằm hạn chế bụi, đơn vị đã tăng đầu xe tưới nước lên 60 chiếc và đưa vào hoạt động thêm 2 xe cứu hỏa để tưới nước liên tục. Ngoài ra, liên danh, nhà thầu thi công gói san nền thoát nước đã cho đào 10 hồ chứa nước để cung cấp nguồn nước phục vụ tưới nhằm hạn chế bụi trong quá trình thi công.

Song song đó, đơn vị đang trải đá dăm khoảng 70km đường công vụ để hạn chế bụi khi các phương tiện di chuyển trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (huyện Long Thành), đường sá, nhà cửa, cây trồng ở đây vẫn bị bụi bao phủ.

Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng trạm y tế Bình Sơn, cho hay, trong tháng qua, số bệnh nhân đến khám nhiều hơn, trạm ghi nhận có khoảng 50 người khám bệnh về hô hấp.

UBND huyện Long Thành đã đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 (dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1), lắp đặt máy lạnh cho các trường học tại xã Bình Sơn, địa phương bị ảnh hưởng bụi nhiều nhất.

Ngày 12/4, ACV lắp đặt hàng chục máy lạnh tại Trường Mầm non Bình Sơn, mỗi phòng học được lắp 2 máy. Trước đó, vì bụi nên nhà trường đã phải đóng kín các cửa phòng, cửa thông gió khiến lớp học ngột ngạt. Cô Phạm Thị Thanh Phương, giáo viên Trường Mầm non Bình Sơn, cho biết: “Hiện nay, các con cũng chỉ sinh hoạt trong phòng, không thể sinh hoạt ngoài trời do bên ngoài rất nhiều bụi”. Từ mái nhà đến sân trường chỉ thấy màu đỏ do bụi bám. Khu vực vui chơi của các cháu vắng lặng, các vật dụng bám đầy bụi đỏ.

Dù đã đóng kín cửa, nhưng sau mỗi buổi học, nhân viên lao công tại Trường Tiểu học Bình Sơn đều phải dùng máy thổi cầm tay để thổi bụi làm vệ sinh bàn, ghế, lớp học. Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Sơn, cho biết, trường có 30 phòng học và tất cả đã được gắn máy lạnh, mỗi phòng 2 máy. Nhờ đó đã hạn chế được bụi trong lớp và sức khỏe học sinh và giáo viên được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, ông Tuấn băn khoăn: “Sắp tới tiền điện nhà trường phải chi trả rất lớn, nguồn phát sinh này nhà trường không có kinh phí, cũng không thể huy động cha mẹ học sinh được”.

Trong khi đó, người dân ở địa phương vẫn đang khổ sở vì bụi. Không còn cách nào hơn, người dân phải đóng cửa để ngăn bụi. Tuy nhiên, với các hộ kinh doanh buôn bán, việc đóng cửa là rất khó khăn. Để chống bụi, anh Nguyễn Hoàng An, chủ tiệm cắt tóc ở xã Bình Sơn, phải sửa lại nhà, gắn kính, lắp máy lạnh. “Ông Nguyễn Văn Minh, chủ cửa hàng bán hàng gia dụng, nói: “Ngành nghề kinh doanh của tôi hàng hóa phải trưng bày ở diện tích rộng, do đó không thể gắn phòng kính máy lạnh được, vả lại lời lãi không bao nhiêu”.