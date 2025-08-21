Khi thế giới nói "không!"

SVO - Trước hết, mời bạn đọc một chuyện vui. Sau đó bạn sẽ phải suy ngẫm về câu chuyện này!

Một nhân viên mới đang đứng trước một cái máy ở công ty thì vị sếp lại gần, tay cầm tập giấy, và hỏi:

- Cậu có biết sử dụng cái máy này không?

Muốn thể hiện mình, nên nhân viên kia khẳng định chắc nịch:

- Có ạ!

Vị sếp liền đưa tập giấy cho nhân viên đó và bảo:

- Nghe này, đây là một văn bản rất quan trọng mà thư ký của tôi lại đang không có mặt ở công ty. Cậu có thể cho cái máy này hoạt động chứ?

- Tất nhiên rồi ạ! – Nhân viên mới lại nói, rồi bấm bừa nút bật, cho tập giấy của sếp vào, và nhấn tiếp nút có chữ “Start”.

- Tốt lắm, tốt lắm! – Vị sếp nói trong khi tập giấy chui dần vào trong chiếc máy hủy giấy – Photo cho tôi một bản thôi!

Bài học ở đây là: Đừng bao giờ nói “Có!” khi mình không thực sự chắc chắn về điều mình biết, đặc biệt là khi mình còn chưa chắc chắn về ý định của đối phương.

Nhưng có những thời điểm khác thì bạn rất cần nói “Có!”, như trong câu chuyện dưới đây…

Henry Ward Beecher, diễn giả, nhà cải cách xã hội nổi tiếng của Mỹ hồi thế kỷ thứ 19, từng kể một câu chuyện rất thú vị. Ông nói rằng, ông đã học một bài học sâu sắc về lòng tự tin ngay từ khi ông còn nhỏ.

Hôm ấy, Beecher được gọi đứng lên và đọc thuộc bài trước cả lớp. Cậu bé Beecher chỉ vừa mới đọc được một câu thì thầy giáo nghiêm khắc ngắt lời: “Không!”.

Beecher giật mình, lo lắng đọc lại từ đầu. Nhưng lần này cũng vậy, cậu chỉ vừa đọc thêm được vài câu thì thầy giáo quát to hơn: “Không!”.

Vừa sợ, vừa xấu hổ, Beecher quyết định ngồi xuống.

Đến lượt cậu bạn ngồi cạnh Beecher đứng dậy đọc bài. Cậu bé này cũng vừa đọc một vài chữ thì thầy giáo lại nói đanh thép: “Không!”. Tuy nhiên, cậu ta vẫn tiếp tục đọc, cho đến khi xong hết cả bài.

Khi cậu bé này ngồi xuống, thầy giáo vỗ tay khen: “Tốt lắm!”.

Beecher rất băn khoăn và không hài lòng với kết quả này, nên cậu giơ tay than phiền với thầy:

- Thưa thầy, em đọc bài cũng thuộc như cậu ấy!

Nhưng thầy giáo đáp:

- Việc em hiểu và học thuộc bài của mình thôi là không đủ, mà em phải chắc chắn về điều đó. Khi em cho phép tôi chặn em lại, có nghĩa là em vẫn chưa chắc chắn. Nếu cả thế giới nói: “Không!”, thì việc của em là nói: “Có!”, và chứng minh điều đó!

Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng chúng ta đã nhiều lần thấy thế giới nói “Không!”, theo hàng ngàn cách khác nhau:

“Không! Bạn không làm được việc đó đâu”.

“Không! Bạn nhầm rồi!”.

“Không! Bạn quá nhiều tuổi rồi!”.

“Không! Bạn còn quá trẻ!”.

“Không! Bạn không đủ mạnh mẽ!”.

“Không! Bạn không thể làm theo cách đó được!”.

“Không! Bạn không học đúng chuyên ngành”.

“Không! Bạn không có nền tảng cần thiết”.

“Không! Bạn đâu có đủ tiền!”.

“Không! Bạn sẽ không bao giờ thành công được đâu!”.

…

Và mỗi từ “Không!” mà bạn nghe thấy lại có tiềm năng ăn mòn lòng tự tin của bạn, từng chút một, cho đến khi bạn hoàn toàn bỏ cuộc.

Triết gia, nhà giáo dục Ralph Waldo Emerson đã nói đúng nhất: “Là chính mình trong một thế giới liên tục cố gắng biến bạn thành một ai đó khác, chính là thành tựu lớn nhất”.

Cả thế giới xung quanh bạn có thể nói: “Không!”, nhưng nếu bạn có một câu khẳng định: “Có!” sâu thẳm trong tim mình, thì thế giới cũng sẽ không biết phải làm sao để ngăn chặn bạn.

Và bạn sẽ luôn thắng thế.