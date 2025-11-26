Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khỉ lông xám nặng khoảng 8kg sổng chuồng, quậy phá khu dân cư ở TPHCM

Một con khỉ lông xám nặng khoảng 8kg xuất hiện tại khu dân cư ở xã Ngãi Giao (TP.HCM), liên tục trèo vào nhà dân quậy phá và cắn người, khiến nhiều hộ dân lo lắng.

Ba ngày qua, người dân ở thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao (TPHCM) phát hiện một con khỉ lông xám, nặng khoảng 8kg, xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn trên địa bàn khu dân cư.

Khỉ thường leo trèo qua hàng rào, nhảy vào sân nhà lục lọi đồ đạc. Một số người bị khỉ cắn khi cố đuổi theo hoặc trêu chọc con vật.

Con khỉ xuất hiện tại một nhà dân. Clip: Người dân cung cấp

Theo người dân, trên cổ con khỉ có đeo dây xích nên nhiều khả năng bị sổng chuồng từ nhà dân.

Sự xuất hiện của con khỉ khiến nhiều người dân lo lắng. “Hôm qua nó vừa cắn người trong nhà tôi. Mấy ngày nay quậy phá, thoắt ẩn thoắt hiện. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý”, một người dân bức xúc nói.

Chiều 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND xã Ngãi Giao cho biết con khỉ trên sổng chuồng từ nhà dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí, tổ chức vây bắt và xử lý theo quy định.

vietnamnet.vn
#khỉ lông xám #TPHCM #khỉ sổng chuồng #khỉ quậy phá #khỉ cắn người #TPHCM #động vật hoang dã

Xem thêm

Cùng chuyên mục