TPO - Phim chính kịch “Conclave” lôi cuốn với câu chuyện về cuộc bầu chọn Giáo hoàng mới, đồng thời cài cắm nhiều ý nghĩa xã hội. Diễn xuất của tài tử Ralph Fiennes cũng được nhiều nhà phê bình đánh giá cao.

Conclave (Tựa Việt: Mật nghị) vừa vượt nhiều đối thủ để thắng ba giải quan trọng tại BAFTA 2025, gồm Phim xuất sắc, Phim Anh xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

Tác phẩm cũng là một ứng viên sáng giá tại đường đua Oscar năm nay, nhận đến tám đề cử về kịch bản, diễn xuất, âm nhạc…

Đặc biệt, vai diễn trong phim giúp Ralph Fiennes có cơ hội thắng Oscar tại hạng mục Nam chính xuất sắc, là đề cử đầu tiên của ông sau 28 năm kể từ The English Patient (1997).

Khi Giáo hội Vatican rung chuyển

Phim bắt đầu khi Đức Giáo hoàng qua đời vì một cơn đau tim khiến cả Giáo hội rung chuyển. Trước tình thế đó, Hồng y Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) phải triệu tập các Hồng y khác và tổ chức mật nghị - những cuộc họp kín để bầu chọn người kế vị.

Nhiệm vụ của Lawrence lúc này là tìm ra vị Giáo hoàng kế nhiệm – người phải hội tụ đầy đủ các đức tính trung kiên, nhân từ lẫn thông thái để có thể dẫn dắt Giáo hội.

Qua những buổi bỏ phiếu kín, ông lần theo được những manh mối xoay quanh cái chết bất ngờ của cựu Giáo hoàng, đồng thời vén bức màn dày đặc che đậy những bí ẩn và âm mưu kinh hoàng phía sau.

Ngồi ghế đạo diễn là Edward Berger – nổi tiếng với phim chiến tranh All Quiet on the Western Front từng “công phá” Oscar 2023. Với Conclave, anh tiếp tục cho thấy thế mạnh trong việc khắc họa những căng thẳng và mâu thuẫn nội tâm của con người, đặt trong những sự kiện lịch sử.

Trước Conclave, chủ đề chính trị trong Giáo hội Công giáo từng được nhiều phim khai thác như We Have a Pope (2011), The Young Pope (2016), The Two Popes (2019)… mang đến những góc nhìn đa dạng về tôn giáo, niềm tin và quyền lực.

Song, đạo diễn vẫn biết cách tạo dấu ấn riêng khi kể lại quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới, đồng thời làm nổi bật những dằn vặt nội tâm của nhân vật chính.

Hồng y Lawrence được mô tả như một người từng cống hiến nhiều năm dưới triều đại Cựu Giáo hoàng. Ông nổi tiếng là mẫu mực, tận tụy đến mức ngây thơ, tin rằng việc tân Giáo hoàng đăng quang sẽ là thời điểm để mình được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống tự do.

Song, bước vào hành trình tìm kiếm sự thật cũng là lúc Lawrence phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm, thách thức niềm tin và lòng trung thành của chính ông.

Phim không tập trung vào vụ giết người mà đặt ra nhiều câu hỏi về đức tin và tham vọng, nỗi hoài nghi. Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, hấp dẫn vì những đoạn hội thoại sắc bén, giàu chiều sâu.

Các chủ đề tôn giáo, chính trị tưởng chừng khô khan được đạo diễn khai thác một cách mượt mà và tinh tế nên không hề khó xem với khán giả đại chúng.

Càng về cuối, những góc khuất của Giáo hội dần được phơi bày, từ việc phân biệt chủng tộc, đối xử không tốt với phụ nữ cho đến vấn đề đạo đức. Tất cả tạo nên một bộ phim sâu sắc và hấp dẫn, mang nhiều ý nghĩa.

Ralph Fiennes ghi điểm

Ralph Fiennes đã từng đảm nhận biết bao dạng vai, nhưng ông vẫn khiến người xem không khỏi trầm trồ khi xuất hiện trong Conclave. Tài tử sinh năm 1962 gây ngạc nhiên khi biến thành một người hoàn toàn khác với vai chính Lawrence.

Bằng diễn xuất tự nhiên, ông hóa thân trọn vẹn một Hồng y đầy mâu thuẫn nội tâm, vừa nguyên tắc và tận tụy, vừa hoang mang trước những bí ẩn quanh mình.

Nhiều khoảnh khắc, Ralph Fiennes gần như truyền tải rõ nét gánh nặng mà Lawrence đang phải gánh vác trên vai, thể hiện rõ sự căng thẳng qua từng ánh nhìn và cử chỉ, tạo được sự đồng cảm với người xem.

Bên cạnh Ralph Fiennes, dàn diễn viên phụ cũng xuất sắc, giúp thế giới quyền lực và các nghi thức của Vatican hiện lên sống động.

Nổi bật là Stanley Tucci. Ông mang đến sự sắc sảo và tinh tế khi vào vai Bellini - một Hồng y giàu kinh nghiệm. Nhân vật luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng có nhiều toan tính, khiến người xem khó thể đoán được động cơ thực sự.

Minh tinh Italy Isabella Rossellini cũng để lại dấu ấn với vai Sơ Agnes – một nữ tu cố vấn đầy uy quyền. Bà chính là đại diện cho sự khôn ngoan và lòng trung thành tuyệt đối với những giá trị truyền thống của Giáo hội.

Khi ra mắt, Conclave nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình lẫn khán giả. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 93% bình chọn từ giới chuyên môn. Phần lớn đánh giá cao kịch bản lôi cuốn, đạo diễn Edward Berger thành công khi tạo ra bầu không khí hồi hộp, bí ẩn như một bộ phim hình sự, khiến người xem không thể rời mắt.

Song, vẫn có ý kiến cho rằng phim hơi lạm dụng twist. Đặc biệt, nút thắt ở cuối có thể gây bất ngờ cho nhiều người nhưng cũng tạo cảm giác hơi thừa, khiến kịch bản giảm đi sự mạch lạc.

Việc Conclave thắng Phim xuất sắc tại BAFTA 2025 cho thấy mùa giải Oscar năm nay ngày càng khó đoán vì không có phim nào thực sự là ngựa chiến ở hạng mục quan trọng nhất.

Nhưng để được gọi tên, tác phẩm phải vượt qua hai đối thủ nặng ký là The Brutalist của Brady Corbet và Anora của Sean Baker.