'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' thắng lớn, IU bật khóc ở Baeksang 2025

TPO - "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thắng lớn tại Baeksang lần thứ 61 dù không giành giải cao nhất. Nữ diễn viên Yeom Hye Ran khiến IU xúc động rơi nước mắt khi phát biểu nhận giải.

Tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 diễn ra tối 5/5 tại COEX (Samseong-dong, quận Gangnam, Seoul), bộ phim Harbin và Culinary Class Wars đã lần lượt được vinh danh với giải thưởng lớn nhất - Grand Prize (Daesang) - ở hai hạng mục điện ảnh và truyền hình.

Phim điện ảnh Harbin, thu hút 4,91 triệu lượt khán giả, không chỉ giành giải Daesang mà còn thắng giải Phim xuất sắc nhất.

Ở mảng truyền hình, Culinary Class Wars đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Khi cuộc đời cho bạn quả quýtvà The Trauma Code: Heroes on Call để giành giải cao nhất.

Dù không giành giải Daesang, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt vẫn là tác phẩm thắng lớn nhất trong đêm với bốn giải thưởng, gồm: Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất (Choi Dae Hoon), Nữ phụ xuất sắc nhất (Yeom Hye Ran) và Kịch bản xuất sắc nhất (Im Sang Choon).

Ở hạng mục điện ảnh, Uprising - thắng ba giải gồm: Nam diễn viên mới xuất sắc (Jung Sung Il), Kịch bản xuất sắc (Park Chan Wook - Shin Chul) và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc (Jo Young Wook) - trở thành tác phẩm được vinh danh nhiều nhất trong lĩnh vực điện ảnh.

Phim truyền hình Jeongnyeon: The Star Is Born của đài tvN giành hai giải: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Kim Tae Ri) và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất (Jang Young Gyu). Trong khi đó, phim Doubt của MBC cũng giành hai giải: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Chae Won Bin) và Đạo diễn xuất sắc nhất (Song Yeon Hwa).

Giải Chương trình giải trí xuất sắc được trao cho Punghyanggo, chương trình YouTube có sự tham gia của Yoo Jae Suk.

Trên sân khấu, diễn viên Yeom Hye Ran xúc động nói: “Có quá nhiều Ae Sun ở đây hôm nay, Ae Sun ơi, mẹ được nhận giải rồi nhé!”. Trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Yeom Hye Ran vào vai mẹ của nhân vật Ae Sun - do IU thủ vai - trong giai đoạn trưởng thành.

Khoảnh khắc nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Yeom Hye Ran đã khiến khán phòng lặng đi vì sự chân thành và xúc động: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những diễn viên trẻ cùng được đề cử. Tôi luôn dõi theo và học hỏi từ các bạn. Cũng như bao dự án khác, tôi được gặp gỡ nhiều tiền bối đáng kính và những gương mặt trẻ đầy tài năng. Tôi tôn trọng tất cả các bạn".

IU - người vào vai Ae Sun - ngồi phía dưới đã không giấu nổi sự xúc động, đôi mắt rưng rưng khi nghe đàn chị phát biểu.

Yeom Hye Ran cũng dành lời tri ân đến ê-kíp sản xuất: "Mỗi thành viên trong đoàn đều đã làm việc xuất sắc đến mức tôi có cảm giác ai cũng như một phần của bộ phim, không chỉ đơn thuần là người hỗ trợ".

Danh sách đầy đủ các giải thưởng Baeksang Arts Awards 2025: Hạng mục Điện ảnh - Grand Prize (Daesang): Harbin - Nam diễn viên chính xuất sắc: Jo Jung Suk (Pilot) - Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jeon Do Yeon (Revolver) - Phim xuất sắc nhất: Harbin - Đạo diễn xuất sắc: Oh Seung Wook (Revolver) - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Yoo Jae Myung (Land of Happiness) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Soo Hyun (A Normal Family) - Kịch bản xuất sắc: Park Chan Wook & Shin Chul (War and Revolt) - Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Jo Young Wook (Uprising) - Nam diễn viên mới xuất sắc: Jung Sung Il (Uprising) - Nữ diễn viên mới xuất sắc: Roh Yoon Seo (Hear Me: Our Summer) - Đạo diễn mới xuất sắc: Oh Jung Min (House of the Seasons) Hạng mục Truyền hình - Grand Prize (Daesang): Culinary Class Wars - Nam diễn viên chính xuất sắc: Joo Ji Hoon (The Trauma Code: Heroes on Call) - Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kim Tae Ri (Jeongnyeon: The Star Is Born) - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Choi Dae Hoon (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Yeom Hye Ran (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) - Nam diễn viên mới xuất sắc: Choo Young Woo (The Tale of Lady Ok) - Nữ diễn viên mới xuất sắc: Chae Won Bin (Doubt) - Phim truyền hình xuất sắc: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - Kịch bản xuất sắc: Im Sang Choon (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) - Đạo diễn xuất sắc: Song Yeon Hwa (Doubt) - Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Shin Dong Yup - Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Lee Soo Ji - Chương trình giải trí xuất sắc: Punghyanggo - Chương trình giáo dục xuất sắc: Special Hakjeon - Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Jang Young Gyu (Jeongnyeon: The Star Is Born)