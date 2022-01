Khát vọng xuân!

TP - Đất nước vững vàng bước sang năm mới 2022 đầy thử thách với khát vọng gặt hái được nhiều thành tựu và cả những đột phá đang chờ đón chúng ta ở phía trước!

Năm 2021, Đại hội XIII của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tầm nhìn không phải chỉ cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà còn tới 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, với Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Đất nước đã trải qua một năm đầy sóng gió bởi đại dịch COVID – 19 nhưng với trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ và cả hệ thống chính trị, chúng ta đã kiên cường vượt qua thử thách, gian nan.

Còn nhớ thời điểm cam go nhất, ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phòng, chống đại dịch COVID-19: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19!

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, hàng ngàn cán bộ, y bác sỹ và rất nhiều thanh niên tình nguyện xung phong lên đường chi viện, hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam. Đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thẳng vào vùng tâm dịch thị sát, chỉ đạo công tác chống dịch. Hình ảnh Thủ tướng giản dị trong chiếc áo vải đẫm mồ hôi, vào TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… thể hiện sự quan tâm, lo lắng, trên hết là trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ đối với người dân.

Tiếp đó, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả”. Đây là bước chuyển quan trọng, đột phá trong tư duy phòng, chống dịch bệnh, nhằm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Nhờ đó, GDP năm 2021 tiếp tục tăng trưởng dương, đạt 2,58%. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, khu vực dịch vụ tăng 1,22%. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 13,97%, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ đóng góp 22,23% vào tăng trưởng.

Riêng TPHCM, mặc dù dịch bệnh khiến thành phố phải giãn cách 4 tháng, nhưng thu ngân sách vẫn đạt 383.703 tỷ đồng (vượt dự toán 5,2% và tăng 3% so với năm trước).

Nhìn lại để thấy những gì chúng ta đạt được là cả một nỗ lực phi thường. Dẫu biết đi cùng với niềm vui, thành công còn có cả mất mát, đau thương, nhưng trên hết vẫn là một Việt Nam quật cường và bền bỉ.

Đó chính là nội lực để cả nước cùng bứt phá, vững vàng vươn lên phía trước. Khó khăn thách thức đan xen, thời cơ vận hội sẽ đến với những người bền gan, vững chí.

Chúng ta tin tưởng, kỳ vọng năm 2022 đất nước sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới.