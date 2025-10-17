Khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, vượt tiến độ 8 tháng

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá, đây là tiến độ thi công thần tốc, một thành tích đáng tự hào; là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 17/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khánh thành dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ: Không để thiếu điện trong mọi tình huống, coi đây là nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay và hướng tới mức hai con số ở các năm tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải tăng công suất phát điện mỗi năm từ 15-18%, tương đương 8.000 - 10.000 MW, nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất, đầu tư và đời sống. Chỉ riêng mùa hè vừa qua, miền Bắc chứng kiến nắng nóng cực đoan, công suất tiêu thụ điện cực đại đạt 54.500 MW vào ngày 4/8, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước - minh chứng cho áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh khí hậu bất thường và nhu cầu tăng nhanh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên không chỉ có ý nghĩa tăng cường truyền tải thêm khoảng 3.000 MW công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc, mà còn góp phần liên kết, hòa lưới, bảo đảm cân đối cung - cầu điện trên phạm vi cả nước, đồng thời mở rộng khả năng hợp tác cung ứng điện với Trung Quốc trong tương lai. Đây là bước đi chiến lược giúp hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, linh hoạt, củng cố nền tảng an ninh năng lượng bền vững.

Phó Thủ tướng đánh giá dự án được hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng, rút ngắn gần 8 tháng so với kế hoạch, là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử ngành điện Việt Nam.

“Đây là tiến độ thi công thần tốc, một thành tích đáng tự hào, thể hiện truyền thống hào hùng hơn 70 năm của ngành điện Việt Nam, nơi tinh thần ‘đã ra quân là chiến thắng’ được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân đã thi công ngày đêm, xuyên lễ, xuyên Tết, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ", Phó Thủ tướng cho hay.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên; đồng thời hoàn nguyên, vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan và đời sống dân sinh ở các khu vực thi công.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Báo Nhân dân.

Chính quyền địa phương được yêu cầu tiếp tục quan tâm đến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đảm bảo nơi ở, nơi sản xuất, sinh kế lâu dài bằng hoặc tốt hơn nơi cũ, không để người dân “thiếu chỗ ở, thiếu việc làm, thiếu đất sản xuất".

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên do EVN làm chủ đầu tư, được khởi công đầu năm nay và đóng điện thành công ngày 30/9, sớm hơn kế hoạch 8 tháng. Công trình có tổng chiều dài 229,5 km, đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Dự án Trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2, tổng vốn hơn 1.560 tỷ đồng, cũng được hoàn thành đồng bộ.

Theo đại diện EVN, với công suất truyền tải 3.000 MW, công trình sẽ giúp truyền tải điện năng từ các nhà máy thủy điện Tây Bắc về đồng bằng, đồng thời tăng khả năng nhập khẩu điện, giảm tổn thất truyền tải, tăng tính ổn định của hệ thống quốc gia.