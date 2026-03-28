Khánh Hoà đón thời tiết đẹp trong suốt Giải Vô địch Quốc gia Marathon- Báo Tiền Phong lần thứ 67

Nguyễn Hoài
TPO - Trong hai ngày 28-29/3, thời tiết Khánh Hoà khá đẹp, trời không mưa, nắng nhẹ, thuận lợi cho hàng loạt sự kiện ý nghĩa trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon -Báo Tiền Phong lần thứ 67, giải chạy uy tín và lâu đời nhất Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 28/3, khu vực tỉnh Khánh Hoà trời không mưa, có nắng nhẹ, gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-31 độ.

Sang ngày 29/3, Khánh Hoà tiếp tục không mưa, có nắng nhẹ, gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-32 độ.

Điều kiện thời tiết của Khánh Hoà được nhận định sẽ thuận lợi cho hàng loạt sự kiện ý nghĩa trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026.

Với chủ đề “Đón ánh bình minh”, Giải vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong 2026 được tổ chức sáng 29/3 tại tỉnh Khánh Hoà, thu hút hơn 12.000 vận động viên chuyên nghiệp, không chuyên tham gia tranh tài.

Thời tiết Khánh Hoà không mưa, nắng nhẹ trong hai ngày 28-29/3.

Các vận động viên sẽ thi đấu 4 nhóm cự ly dành cho nam, nữ chuyên nghiệp và không chuyên gồm 5km, 10km, 21km và 42km trên những cung đường ven biển của Nha Trang.

Không chỉ dừng ở chuyên môn, Ban tổ chức giải còn thực hiện chương trình hoạt động xã hội - văn hóa có ý nghĩa. Trong đó, sáng 28/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), diễn ra Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ với chủ đề Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc mang ý nghĩa tri ân, hướng về biển đảo.

Ban tổ chức cũng thực hiện Chương trình “Sát cánh cùng ngư dân bám biển” trao 15 nhà tình nghĩa và 300 bồn nước cho ngư dân khó khăn.

Tối 28/3, sẽ diễn ra Gala “Đón ánh bình minh”, diễn ra tại Quảng trường 2/4. Đây không chỉ là lời chào của âm nhạc và văn hóa, mà còn là khoảnh khắc thắp lên tinh thần cho những bước chạy rạng sáng 29/3.

Một hoạt động nổi bật khác là Lễ phát động quốc gia và chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 27-29/03/2026 với điểm nhấn là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào chiều ngày 28/03/2026, tại Quảng trường 2/4.

