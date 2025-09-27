Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa đề xuất sớm làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, 'giải cứu' tuyến đèo tử thần

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được kỳ vọng sẽ "giải cứu" tuyến đèo Khánh Lê hiểm trở, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và du lịch của hai địa phương.

Ngày 27/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có công văn số 4429 gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai Dự án cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) trước năm 2030.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc này sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, đồng thời giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. Qua đó, địa phương sẽ chủ động kêu gọi đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị cần thiết.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất giảm tỉ lệ vốn nhà nước tham gia từ 70% xuống còn 65% tổng mức đầu tư. Với kịch bản này, phần vốn ngân sách nhà nước sẽ là 16.286 tỉ đồng (trong đó Khánh Hòa đóng góp 403 tỉ đồng, Lâm Đồng 768 tỉ đồng), còn lại 8.769 tỉ đồng do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 24 năm.

deokhanhle.jpg
Đèo Khánh Lê thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trước đó, Bộ Xây dựng đánh giá, tính đến năm 2030, lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 27C không chênh lệch nhiều so với hiện tại, nhưng việc lưu thông qua tuyến này rất khó khăn. Đặc biệt đoạn qua đèo Khánh Lê, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Do đó, việc đầu tư cao tốc không chỉ giảm áp lực cho tuyến đường này mà còn hình thành một trục giao thông ngang chiến lược, kết nối Dầu Giây - Liên Khương và các trục dọc hiện có, tạo ra một mạng lưới giao thông liên hoàn, hiệu quả.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài 80,8km, đi qua hai tỉnh Khánh Hòa (44km) và Lâm Đồng (36,8km). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, nền đường rộng 22-24,75m.

Dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2024-2025 và thi công từ năm 2026-2028. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển du lịch, kinh tế của cả hai địa phương, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho khu vực.

Thanh Thanh
#cao tốc Nha Trang - Đà Lạt #dự án #PPP #Khánh Hòa #Lâm Đồng #đầu tư hạ tầng #phát triển du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục