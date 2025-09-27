Khánh Hòa đề xuất sớm làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, 'giải cứu' tuyến đèo tử thần

TPO - Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được kỳ vọng sẽ "giải cứu" tuyến đèo Khánh Lê hiểm trở, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và du lịch của hai địa phương.

Ngày 27/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có công văn số 4429 gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai Dự án cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) trước năm 2030.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc này sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, đồng thời giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. Qua đó, địa phương sẽ chủ động kêu gọi đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị cần thiết.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất giảm tỉ lệ vốn nhà nước tham gia từ 70% xuống còn 65% tổng mức đầu tư. Với kịch bản này, phần vốn ngân sách nhà nước sẽ là 16.286 tỉ đồng (trong đó Khánh Hòa đóng góp 403 tỉ đồng, Lâm Đồng 768 tỉ đồng), còn lại 8.769 tỉ đồng do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 24 năm.

Đèo Khánh Lê thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trước đó, Bộ Xây dựng đánh giá, tính đến năm 2030, lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 27C không chênh lệch nhiều so với hiện tại, nhưng việc lưu thông qua tuyến này rất khó khăn. Đặc biệt đoạn qua đèo Khánh Lê, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Do đó, việc đầu tư cao tốc không chỉ giảm áp lực cho tuyến đường này mà còn hình thành một trục giao thông ngang chiến lược, kết nối Dầu Giây - Liên Khương và các trục dọc hiện có, tạo ra một mạng lưới giao thông liên hoàn, hiệu quả.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài 80,8km, đi qua hai tỉnh Khánh Hòa (44km) và Lâm Đồng (36,8km). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, nền đường rộng 22-24,75m.

Dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2024-2025 và thi công từ năm 2026-2028. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển du lịch, kinh tế của cả hai địa phương, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho khu vực.