Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hoà cảnh báo du khách không tắm biển trong thời tiết nguy hiểm

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo du khách tuyệt đối không tắm biển khi có cảnh báo, đồng thời siết chặt công tác cứu hộ tại các khu vực nguy hiểm.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu du khách tuyệt đối không tắm biển khi có cảnh báo.

Ngày 24/10, đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa có văn bản nhắc nhở du khách về việc đảm bảo an toàn khi tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý vịnh Nha Trang, những ngày qua, khu vực biển Trần Phú liên tục xuất hiện sóng lớn, gió mạnh, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người dân và du khách.

tambien-2.jpg
Những ngày qua, biển Nha Trang có sóng lớn nhưng vẫn có nhiều du khách tắm biển.

Đáng chú ý, từ ngày 18 - 22/10, đã xảy ra hai vụ đuối nước nghiêm trọng. Cụ thể, chiều 18/10, một nam du khách đến từ Hà Nội bị sóng cuốn xa bờ khi tắm tại bãi biển trước khách sạn Lodge, đường Trần Phú. May mắn, lực lượng cứu hộ phát hiện kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Vụ tiếp theo xảy ra vào trưa 22/10, một du khách người Nga bị sóng lớn cuốn vào vùng nước sâu khi đang tắm tại khu vực bãi biển Công viên Trần Phú (đối diện khách sạn Maple). Khi được cứu lên, nạn nhân trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Nhờ sơ cứu tích cực, người này đã tỉnh lại và được chuyển đến cơ sở y tế.

tambien-1.jpg
Biển cấm bơi lội trên bờ biển Nha Trang. Ảnh: D.H.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã khuyến cáo người dân và du khách cần nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn an toàn để tránh rủi ro trong thời gian thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay. Thông báo tạm dừng hoạt động tắm biển tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là dọc công viên bờ biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, nơi thường xuyên có sóng to và dòng chảy mạnh.

Đồng thời, đơn vị yêu cầu, UBND các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang tăng cường truyền thanh, cập nhật thời tiết qua mạng xã hội. Các khách sạn, cơ sở lưu trú ven biển phải chủ động thông báo, khuyến cáo du khách về tình trạng biển động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ, không để bất kỳ ai phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm.

Thanh Thanh
#Nha Trang #cấm tắm biển #cứu hộ #biển động #nguy hiểm biển #du khách #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục