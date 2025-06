Khán giả không nghe được Bích Phương hát gì

TPO - Phần thể hiện của Bích Phương trong tập mở màn "Em xinh say hi" gây tranh cãi, dù được đánh giá có màu sắc riêng và tạo điểm nhấn.

Bích Phương bị chê hát không rõ lời

Trở lại sân khấu truyền hình thực tế với vai trò liên đội trưởng Liên quân 1 trong Em xinh say hi, Bích Phương đảm nhận phần kết màn cho ca khúc Đã xinh còn thông minh - tiết mục mở đầu của Liên quân 1.

Với 15 thành viên cùng chia thời lượng thể hiện, tiết mục được dàn dựng sôi động, có điểm nhấn là phần vũ đạo cheerleader cùng đoạn điệp khúc được viết lại theo phong cách funky pop: “Là em xinh xập xình xập xình/ Em bước tới sập sàn sập sàn/ Mình cứ thích gì là mình làm…”.

Bích Phương xuất hiện ở cuối tiết mục với lời rap: “Xinh xập xình sập sàn/ Em lung linh lấp lánh như màn bạc/ Xinh xập xình sập sàn/ Từ tờ mờ sáng đến khi hết nhạc”, được nhiều khán giả nhận xét là điểm nhấn, mang chất riêng của cô và gợi nhớ đến các bản hit trước.

“Đây là đoạn cuốn nhất bài hát”, “Chất nhạc của chị Phương vẫn rất cuốn hút”, “Tạo hình và âm nhạc đều rất đúng chất Bích Phương”, nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội viết.

Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều cho rằng phần thể hiện của nữ ca sĩ thiếu rõ lời, khó nghe: “Có ai nghe thấy Bích Phương hát gì không?”, “Nghe đi nghe lại vẫn không hiểu cô ấy đang hát gì”, “Đẹp nhưng hát như đang ngậm chữ”… Một số khán giả thẳng thắn nói phải dựa vào phụ đề mới hiểu nội dung, dù Bích Phương chỉ đảm nhận phần rap ngắn.

“Em xinh" chiếm sóng trending, vượt thành tích các "Anh trai"

Bất chấp tranh cãi, sau tập mở màn, 3 tiết mục của chương trình Em xinh say hi đều lần lượt lọt vào top thịnh hành YouTube Việt Nam mục âm nhạc. Trong đó, phần trình diễn AAA của Liên quân 2 đạt vị trí top 1 chỉ sau một ngày rưỡi, vượt qua Sau ngần ấy năm của Hà Nhi.

Liên quân 2 gồm dàn nghệ sĩ như Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Juky San, Châu Bùi, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside… mang đến tiết mục được đánh giá cao về độ đầu tư, phong cách âm nhạc hiện đại, bắt trend. Ngoài ra, MV ca khúc chủ đề The real aura đang giữ vị trí top 3, trong khi Đã xinh còn thông minh, tiết mục có sự góp mặt của Bích Phương, đứng top 4.

So với mùa Anh trai say hi, đây là khởi đầu ấn tượng hơn. Show Anh trai phải đến sân khấu Catch me if you can ở livestage 2, chương trình mới lần đầu vươn lên top 1 trending. Ca khúc này sau đó mở màn cho chuỗi ngày âm nhạc leo top của chương trình.

Với thành tích nhanh chóng của Em xinh say hi, khán giả kỳ vọng mùa này tiếp tục có thêm những ca khúc viral trên nền tảng số, tiếp nối thành công của Anh trai say hi.