Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 60.000 người

TPO - Từ 13/9 đến 31/10, xã Tiến Thắng sẽ tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho hơn 60.000 người dân thuộc 22 thôn trên địa bàn. Sau khi khám, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ trọn đời, đồng bộ vào hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân.

Ngày 13/9, UBND xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã phát động Chương trình khám, quản lý sức khỏe cho toàn thể nhân dân.

Theo kế hoạch, từ ngày 13/9 đến 31/10, xã Tiến Thắng sẽ tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho hơn 60.000 người dân thuộc 22 thôn trên địa bàn.

Người dân sẽ được khám miễn phí, bao gồm xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát, tầm soát sớm các bệnh lý gan, mật, thận, tụy, tử cung, buồng trứng, tuyến tiền liệt, cùng các chuyên khoa nội, ngoại, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt…

Người dân xã Tiến Thắng được khám sức khỏe miễn phí

Bên cạnh đó, người dân còn được lấy máu xét nghiệm để phát hiện sớm tiểu đường, rối loạn mỡ máu, thiếu máu và các bất thường về tế bào máu.

Sau khi khám bệnh, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ trọn đời, đồng bộ vào hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Người dân cũng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh để tra cứu kết quả khám, thuận tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã huy động hơn 80 y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và 30 nhân viên nhập liệu quản lý hồ sơ điện tử cùng sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn cho biết, chương trình này nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố hướng tới mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho rằng, chương trình khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân xã Tiến Thắng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát hiện bệnh lý kịp thời trong cộng đồng.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.