Khám phá giải pháp cho cuộc sống hiện đại tại Vietnam Expo 2025 TPHCM

Từ ngày 04 – 06/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 23 – Vietnam Expo HCMC 2025 – sẽ chính thức quay trở lại với một diện mạo hiện đại hơn, nội dung chuyên sâu hơn và quy mô mở rộng chưa từng có. Với chủ đề “Giải pháp cho cuộc sống hiện đại”, sự kiện năm nay đặt mục tiêu tạo nên một nền tảng toàn diện để doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận những xu hướng công nghệ, sản phẩm thông minh và mô hình kinh doanh tiên tiến đang định hình chất lượng sống của thời đại số hóa.

Hội tụ hơn 1.000 gian hàng – bức tranh toàn cảnh về thị trường tiêu dùng hiện đại

Vietnam Expo HCMC 2025 dự kiến thu hút hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày tại trên 1.000 gian hàng. Ban tổ chức kỳ vọng đón trên 20.000 lượt khách trong suốt ba ngày diễn ra..

Hội chợ được tổ chức bởi VINEXAD – đơn vị có hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành hội chợ triển lãm, cùng sự hỗ trợ tích cực từ Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (FFA), Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA).

Năm nay, triển lãm được tổ chức xoay quanh 4 nhóm ngành trọng điểm: Thực phẩm & Tiêu dùng thông minh; Thiết bị điện – điện tử gia dụng; Trang trí nhà, vườn và cảnh quan; Thiết bị & Dụng cụ DIY.

Đây đều là những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao tại Việt Nam, đang được doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư, đổi mới để đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi – bền vững – thông minh của người dân đô thị.

Điểm nhấn từ các Khu Gian hàng Quốc gia

Một trong những điểm nổi bật của Vietnam Expo HCMC 2025 là sự góp mặt quy mô lớn của các Khu gian hàng Quốc gia, thể hiện rõ sức hút và tầm ảnh hưởng quốc tế của sự kiện.

Tại Vietnam Expo HCMC 2025, Khu Gian hàng Quốc gia Malaysia là một điểm nhấn nổi bật với quy mô đầu tư lớn và thiết kế hiện đại, thể hiện rõ bản sắc và dấu ấn thương hiệu quốc gia. Khách tham quan có thể khám phá loạt sản phẩm chất lượng cao như ẩm thực Halal, sản phẩm xanh, hàng gia dụng và chăm sóc sức khỏe. Khu vực này khắc họa hình ảnh một Malaysia năng động, sáng tạo và sẵn sàng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh đó, Khu Gian hàng Hong Kong tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm thương mại quốc tế hàng đầu châu Á, giới thiệu các sản phẩm mang tính ứng dụng cao như thiết bị gia dụng thông minh, phụ kiện điện tử, hàng tiêu dùng hiện đại và sản phẩm sáng tạo cho lối sống đô thị. Hong Kong cũng mang đến nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp và trình diễn sản phẩm trực tiếp, giúp tăng tính tương tác và cơ hội hợp tác hai chiều.

Khu Gian hàng Hàn Quốc, điểm hẹn quen thuộc tại Vietnam Expo HCMC, tiếp tục quy tụ hàng chục doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực mỹ phẩm, F&B, đồ gia dụng, thiết bị điện tử, chăm sóc sức khỏe và thể thao. Gian hàng được thiết kế hiện đại và chuyên nghiệp, thể hiện rõ mối quan hệ hợp tác kinh tế sâu sắc, năng động giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Khu gian hàng Trung Quốc – Triển lãm chuyên đề Nguồn cung ứng hàng Tiêu dùng Châu Á 2025 (CSE ASIA 2025) lần đầu xuất hiện tại Vietnam Expo HCMC, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác thương mại hàng tiêu dùng Việt – Trung. Sự kiện quy tụ hơn 80 doanh nghiệp uy tín từ các địa phương như Ninh Ba, Chiết Giang, với các ngành hàng đa dạng: đồ gia dụng, sản phẩm ngoài trời, thiết bị thông minh, dụng cụ kim khí và phụ tùng ô tô – xe máy. Với trên 150 gian hàng, Triển lãm mang đến một không gian mua sắm toàn diện và tạo cầu nối trực tiếp giữa nhà phân phối Việt Nam và các nhà sản xuất gốc tại Trung Quốc.

Không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại – đây là diễn đàn chia sẻ xu hướng và kết nối giao thương

Song song với hoạt động trưng bày, Ban Tổ chức triển khai chuỗi hội thảo chuyên đề và chương trình kết nối giao thương B2B, tập trung vào các chủ đề nổi bật như “Công nghệ và xu hướng trong sản phẩm tiện ích gia đình”, “Tiêu dùng xanh – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam”, hay “Giải pháp tiếp cận thị trường quốc tế qua thương mại số”.

Với sự tham gia của các khu gian hàng quốc tế lớn và hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo, Vietnam Expo HCMC 2025 không chỉ là hội chợ thương mại mà còn là điểm kết nối doanh nghiệp toàn cầu, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – phát triển bền vững.

Sự kiện hứa hẹn mang đến hành trình khám phá truyền cảm hứng, nơi công nghệ và sáng tạo hội tụ để tạo nên những giải pháp cho cuộc sống hiện đại – đúng tinh thần chủ đề của Vietnam Expo HCMC 2025.

