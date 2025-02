Khám phá dàn siêu xe đắt đỏ của ca sỹ Lisa nhóm BlackPink

TPO - Bên cạnh sự nổi tiếng từ tài năng và âm nhạc, nữ ca sỹ Lisa của nhóm nhạc BlackPink còn gây chú ý khi sở hữu bộ sưu tập xe sang đắt giá.

Ferrari Purosangue

Chiếc siêu SUV đến từ Ferrari là cái tên mới nhất gia nhập bộ sưu tập xe hơi của Lisa. Điều này được tiết lộ thông qua bài đăng mới nhất của nữ thần tượng trên mạng xã hội với ghi chú đi kèm "Welcoming my new baby to the fam", tạm dịch là "Chào mừng bé cưng đến với gia đình".

Tại Hàn Quốc, Ferrari Purosangue có giá khởi điểm khoảng 550 triệu won (tương đương 9,7 tỷ đồng). Chiếc xe mới của Lisa có thể giá nhỉnh hơn đáng kể con số trên. Bởi lẽ hình ảnh được cô hé lộ cho thấy ngoại thất của xe có nhiều chi tiết carbon trong khi cùm phanh được cá nhân hóa màu vàng.

Mẫu siêu xe đến từ Italia được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L cho công suất 725 mã lực và mô-men xoắn 716 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh, Purosangue có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h.

Ferrari 812 Superfast

Xuất hiện bên cạnh chiếc Purosangue mới "tậu" của Lisa là chiếc Ferrari 812 Superfast độ Mansory. Mẫu xe này sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn 718 Nm.

Giá khởi điểm của Ferrari 812 Superfast tại Hàn Quốc là 470 triệu won (khoảng 8,3 tỷ đồng). Bên cạnh việc sở hữu hai chiếc Ferrari kể trên, Lisa cũng từng thể hiện niềm đam mê với thương hiệu "ngựa chồm” khi cầm lái chiếc SF 90 tại Mỹ vào tháng 11/2024.

Lamborghini Aventador

Dù được cho là fan của Ferrari nhưng Lisa cũng sở hữu cho mình một chiếc Lamborghini Aventador màu đen có giá gần 556.942 USD. Một số nguồn tin từ Thái Lan cho biết nữ ca sĩ mua chiếc siêu xe này tại quê nhà.

"Trái tim" của Aventador là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L cho công suất tối đa 700 mã lực. Đi kèm với hộp số 7 cấp ISR cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây và đạt vận tốc tối đa là 350 km/h.

Mercedes-AMG G63

Chiếc SUV địa hình được Lisa giới thiệu trong một video đăng tải vào tháng 4/2024. Đáng chú ý, chiếc Mercedes-AMG G63 là phiên bản độ Mansory giới hạn màu trắng, giá tại Hàn Quốc vào khoảng 300 triệu won (khoảng 5,3 tỷ đồng).

Hiện chưa rõ chiếc G63 của Lisa có được nâng cấp hệ truyền động hay không. Trên một số bản độ từng được Mansory ra mắt, động cơ V8 4.0L của chiếc SUV có thể đạt công suất lên đến 850 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.000 Nm, tăng đáng kể so với thông số 577 mã lực và 850 Nm của bản tiêu chuẩn.

McLaren 540C

Một mẫu xe thể thao khác xuất hiện trong gara của Lisa là McLaren 540C. Đây là mẫu xe có giá mềm nhất của thương hiệu McLaren, ở mức 126.000 Bảng (khoảng 4 tỷ đồng).

Chiếc McLaren 540C của Lisa có tông màu đỏ đen. Động cơ được trang bị là loại V8 tăng áp kép dung tích 3.8L, sản sinh công suất 533 mã lực và mô-men xoắn 539 Nm. Công suất động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây, tốc độ tối đa đạt 320 km/h.

Rolls-Royce Spectre, Phantom và Wraith

Bên cạnh siêu xe, Lisa còn sở hữu bộ đôi xe siêu sang gồm Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Wraith. Tổng giá trị của hai chiếc xe này ước tính lên tới 782.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng).

Ngoài ra, Lisa cũng từng được bắt gặp ngồi ghế sau của một chiếc Rolls-Royce Spectre. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc. Tại Việt Nam, Rolls-Royce Spectre có giá khởi điểm từ 17,99 tỷ đồng.