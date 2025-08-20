Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025

P.V

Sáng nay 20/8, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/8.

image001-893.jpg

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch VWSA cho biết, trong năm nay ngành nước Việt nam đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, đô thị hóa gia tăng nhanh chóng, nguồn nước suy giảm, hệ thống hạ tầng còn thiếu đồng bộ, cùng những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, bên cạnh thách thức thì ngành nước cũng có nhiều cơ hội phát triển, nhất là thông qua Nghị quyết 57, ngành nước với vai trò thiết yếu trong phát triển đô thị, nông thôn, y tế, sản xuất và môi trường - chính là một trong những lĩnh vực cần đổi mới nhanh, mạnh và thực chất.

Ban tổ chức Tuần lễ ngành Nước Việt Nam cho hay, tâm điểm của sự kiện là bức tranh toàn cảnh của ngành Nước Việt Nam với những bước chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều giải pháp số hóa, công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu và trình diễn tại 200 gian hàng triển lãm. Qua đó, tạo ra cơ hội giao lưu, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp.

Đây cũng là lần đầu tiên Tuần lễ ngành Nước Việt Nam tổ chức triển lãm trực tuyến song hành cùng triển lãm trực tiếp tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

P.V
#Tuần lễ ngành Nước Việt Nam #Vietnam Water Week 2025

