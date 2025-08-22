Khách sạn bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội sắp phá dỡ để xây cao ốc nghìn tỷ

TPO - Khách sạn Sông Nhuệ bỏ hoang nhiều năm trên khu "đất vàng" tại phường Hà Đông (Hà Nội), sắp được phá dỡ để xây khu phức hợp cao tầng với vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.
Hà Nội thông qua 150 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại
Tại kỳ họp thứ 25 - Khóa XVI vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 150 khu đất với tổng diện tích hơn 690ha để thí điểm làm dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 2). Trong danh mục 150 khu đất làm nhà ở thương mại, đáng chú ý có nhiều dự án được thực hiện tại những khu đất có quy mô lớn như: dự án khu nhà ở tại xã Phúc Thịnh tại khu đất hơn 36ha, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; Khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ nay thuộc xã Vĩnh Thanh có diện tích hơn 23ha, vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng; Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán với diện tích hơn 1,8ha, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng tại phường Hai Bà Trưng...