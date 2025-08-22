Khách sạn bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội sắp phá dỡ để xây cao ốc nghìn tỷ

Hà Nội thông qua 150 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Tại kỳ họp thứ 25 - Khóa XVI vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 150 khu đất với tổng diện tích hơn 690ha để thí điểm làm dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 2). Trong danh mục 150 khu đất làm nhà ở thương mại, đáng chú ý có nhiều dự án được thực hiện tại những khu đất có quy mô lớn như: dự án khu nhà ở tại xã Phúc Thịnh tại khu đất hơn 36ha, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; Khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ nay thuộc xã Vĩnh Thanh có diện tích hơn 23ha, vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng; Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán với diện tích hơn 1,8ha, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng tại phường Hai Bà Trưng...