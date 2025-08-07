Khách hàng Việt mê mệt VinFast VF 7: 'Đó là chiếc xe mơ ước của tôi'

VinFast VF 7 là mẫu xe có thể “chiều” được bất kì vị khách nào, từ một ông chủ thương hiệu cafe đam mê tốc độ tới một nữ giáo viên muốn tìm một mẫu xe dễ sử dụng và an toàn cho cả gia đình.

Lái VF 7 tới 10 tiếng mỗi ngày vẫn thấy mê

Anh Ngô Văn Hảo, Founder thương hiệu cafe Cà Kể, người đã sở hữu 2 dòng xe xăng, đã gọi VinFast VF 7 là “chiếc xe mơ ước” của mình. “Chỉ mất 30 phút để mình đưa ra quyết định chuyển từ xăng sang điện”, anh Hảo nhớ lại khoảnh khắc quyết định chốt mua chiếc VF 7 Plus.

Là một người đam mê tốc độ, anh khẳng định, trong tầm giá để có xe có sức mạnh và trang bị dẫn động hai cầu như VF 7 thì hoàn toàn không có mẫu xe nào.

Cảm giác cầm lái cỗ máy 349 mã lực, mô men xoắn 500Nm là yếu tố then chốt khiến anh Hảo mê chiếc VF 7. “Mình thích cảm giác mình và xe là một. Trước đây sử dụng nhiều xe, nhiều khi thấy chán không muốn lái, nhưng khi đổi sang VF 7 Plus thì mình luôn muốn lái xe”, vị chủ xe nói. Anh cho biết có những ngày anh lái xe 8-10 tiếng nhưng vẫn thấy thoải mái. “VF 7 giống như ngôi nhà thứ 2 của mình”, anh chia sẻ.

Cảm giác lái khác biệt trên VF 7 càng thấy rõ khi so sánh với các đối thủ cùng tầm tiền. Reviewer Kenz Nguyễn (kênh GearUpVN) mới đây đã có video so sánh trực tiếp giữa mẫu C-SUV của VinFast và Ford Territory Titanium. Với anh, mẫu VF 7 vượt trội hoàn toàn, mang đến những pha bứt tốc đúng nghĩa siêu xe.

Ngay cả ở chế độ Eco, VF 7 đã có khả năng đáp ứng cực kỳ nhanh nhạy. Sau đó, khi chạy trên cao tốc ở chế độ Normal, nam reviewer càng ấn tượng bởi mọi pha bứt tốc đều diễn ra gần như không có độ trễ. Trong khi đó, ở chế độ Sport, người lái sẽ có cảm giác bị “ấn chặt” vào lưng ghế trong thời gian dài. Tất cả tạo nên sự hứng khởi mà các mẫu xe đối thủ không thể có.

An tâm với “người bạn bảo vệ” đặc biệt

Nếu sức mạnh động cơ là lý do khiến VF 7 thu hút dân mê tốc độ, thì sự an toàn, tiện nghi và chi phí “dễ thở” lại chinh phục những khách hàng gia đình. Mới đây, anh Hiếu, một chủ xe VF 7 đã chạy 10.000 km khẳng định, hệ hống hỗ trợ lái nâng cao - ADAS trên xe quá tuyệt vời.

Anh lấy ví dụ khi bật tính năng giám sát hành trình thích ứng, chiếc VF 7 tự lái và bám xe phía trước rất chuẩn. Anh chỉ cần giữ vô lăng và để chân hờ, không cần nhấn ga hay phanh. Khi phát hiện ra các đoạn đường cua, xe cũng tự phát hiện tình huống và vào cua rất “ngọt”. “Rất nhàn. Sướng sướng sướng… lắm luôn”, anh Hiếu lặp lại nhiều lần về ấn tượng với chiếc VF 7.

Ngoài khả năng vận hành và trang bị hiện đại, chi phí sử dụng cũng là “đòn quyết định” khiến anh mê VF 7. “Lần bảo dưỡng 12.000 km chỉ mất mấy trăm ngàn, rất rẻ so với xe động cơ đốt trong, vốn phải bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km, tốn vài triệu đồng”, vị khách hàng cho biết.

Không chỉ bảo dưỡng rẻ, VinFast còn đang áp dụng chính sách miễn phí sạc tại trạm công cộng tới giữa năm 2027, đưa chi phí vận hành trong gần 2 năm tới của các chủ xe điện về gần như bằng 0. Theo tính toán, với quãng đường khoảng 2.000 km/tháng, người dùng VF 7 tiết kiệm được hơn 30 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi năm so với việc sử dụng xe xăng cùng phân khúc.

Không chỉ tiết kiệm trong ngắn hạn, chính sách hậu mãi của VinFast còn khiến VF 7 trở thành khoản đầu tư thông minh. Theo anh Hiếu, xe được bảo hành 10 năm/200.000 km giúp chủ xe như anh “đi tẹt ga” không phải lo lắng.

Theo anh Hiếu, tổng kết lại, với những gì nhận được, mức giá hơn 900 triệu đồng cho chiếc xe là quá hợp lý. Hơn thế, hiện tại, chủ xe nếu mua VF 7 còn nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá 4% (theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3), hỗ trợ 50 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, tặng quà 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM... Loạt ưu đãi siêu hời giúp VF 7 vốn đã hot lại càng trở nên “nóng bỏng tay” với cộng đồng yêu xe.