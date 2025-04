Khách hàng và tài xế Xanh SM dành lời khen cho 'tấm khiên' công nghệ S2S

Hệ thống giám sát S2S (Secure to Safe) do Xanh SM triển khai trên taxi điện đang được cộng đồng tài xế và hành khách đón nhận tích cực, nhờ khả năng bảo vệ an toàn cho cả tài xế và hành khách trong nhiều tình huống khẩn cấp.

Hỗ trợ khẩn cấp cho cả tài xế và khách hàng Không chỉ là bước tiến về công nghệ, S2S còn là giải pháp giám sát an toàn góp phần kiến tạo trải nghiệm di chuyển an toàn, minh bạch và đáng tin cậy hơn cho cả tài xế lẫn hành khách. Hệ thống S2S bao gồm camera giám sát trong và ngoài xe, nút khẩn cấp ở cả vị trí tài xế và hành khách, cảm biến thông minh cùng phần mềm tích hợp AI giúp phân tích hành vi và phát hiện bất thường theo thời gian thực. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm hoặc sự cố, hệ thống lập tức phát tín hiệu tới Trung tâm điều hành để kích hoạt quy trình hỗ trợ khẩn cấp của hãng như huy động sự hỗ trợ của các tài xế Xanh SM gần nhất hoặc cơ quan chức năng. Đón nhận thông tin trên một cách tích cực nhưng một trong những câu hỏi người dùng đặt ra là những thông tin trên sẽ được bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư của hành khách ra sao. Chị Trần Thị Nhung, 24 tuổi, một khách hàng quen thuộc của Xanh SM tại TP.HCM thừa nhận, riêng về khoản này, Xanh SM đã rất cẩn trọng và tinh tế khi quan tâm tới nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, hệ thống S2S chỉ kích hoạt camera giám sát trong khung giờ tiềm ẩn rủi ro – từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau – hoặc khi có yêu cầu ghi hình từ phía hành khách và có thể dễ dàng tắt, bật ngay trên ứng dụng. “Quy định bảo mật chặt chẽ và khoa học giúp tôi thấy tự tin hơn. Người đi xe có quyền chủ động kích hoạt hệ thống giám sát khi cần – rất văn minh và tôn trọng ý kiến khách hàng”, chị Nhung cho biết. Đồng tình, nhiều khách hàng cho rằng, cách tiếp cận của Xanh SM mang lại sự riêng tư của hành khách, đặc biệt với những người có nhu cầu cao về riêng tư như khách VIP, doanh nhân… “Người bảo vệ thầm lặng” giúp taxi điện thêm an toàn Không chỉ yên tâm về bảo mật, S2S nhận được sự quan tâm lớn của người dùng bởi giúp cả hành khách và tài xế cảm thấy an toàn hơn trong mỗi chuyến đi. Trong giai đoạn thử nghiệm tại Hà Nội và TP.HCM, khảo sát của Xanh SM cho thấy cả tài xế và khách hàng đều ủng hộ việc trang bị hệ thống giám sát an toàn trên xe taxi điện. Đa số tài xế được hỏi đều cho biết, S2S giống như “người đồng hành thầm lặng” giúp họ an tâm hơn khi làm việc, đặc biệt trong khung giờ khuya hoặc trên các cung đường vắng. Anh Nguyễn Tiến Tài – tài xế Xanh SM tại Hà Nội chia sẻ: “Khi biết có hệ thống theo dõi tự động, kết nối ngay với trung tâm nếu có sự cố, sẵn sàng cấp cứu khi cần, tôi cũng tự tin nhận khách muộn hơn, phục vụ được nhiều chuyến hơn”. Ngoài ra, theo anh Tài, việc có hệ thống ghi nhận hành trình minh bạch không chỉ giúp tài xế chủ động phòng tránh rủi ro, mà còn bảo vệ quyền lợi trong những tình huống phát sinh ngoài ý muốn. “Nhiều khi xảy ra tranh chấp giữa khách và tài xế, có hệ thống này thì thông tin rõ ràng, không ai bị hiểu lầm. Cũng là một cách để bảo vệ cả hai bên,” – anh nói thêm. Còn đối với hành khách, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em hay người lớn tuổi – nhóm khách hàng dễ bị tổn thương – sự hiện diện của hệ thống giám sát an toàn giúp mỗi chuyến đi trở nên an tâm hơn. “Thường đi làm về muộn, biết rằng trên xe có camera giám sát tạo cho tôi cảm giác an toàn hơn. Đây là giải pháp đã chứng minh hiệu quả trong thực tế và đã được áp dụng ở một số nước phát triển”, chị Nguyễn Thu Hà, khách hàng tại Hà Nội nói. Trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin Xanh SM trang bị hệ thống giám sát an toàn S2S trên taxi điện cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người dùng. “Từ góc độ khách hàng, đây rõ ràng là một giải pháp tốt và cần thiết. Khi tiêu chuẩn an toàn được nâng cao, người hưởng lợi đầu tiên chính là mình” - bình luận của tài khoản Thanh Loan trên một diễn đàn dành cho người thường xuyên sử dụng dịch vụ taxi công nghệ, nhận được hàng trăm lượt thích và phản hồi tích cực từ cộng đồng. Việc các tài xế và khách hàng chủ động bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ với S2S không chỉ là tín hiệu tích cực cho riêng Xanh SM, mà còn là bước khởi đầu cho việc thiết lập một tiêu chuẩn an toàn mới trong ngành vận tải tại Việt Nam. P.V