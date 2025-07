Khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô qua những bức ảnh

Đại biểu tham dự chương trình thăm quan triển lãm ảnh.

Ngày 12/7, tại trụ sở Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm) đã diễn ra chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Hình tượng người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Triển lãm lưu động “80 năm Công an Thủ đô – Bản hùng ca vang mãi”.

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025); kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2025).

Đại biểu dự chương trình.

Theo Ban Tổ chức, sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, với hơn 1.300 tác phẩm (728 tác phẩm ảnh đơn và 75 bộ ảnh) dự thi đến từ 105 tác giả.

Triển lãm thu hút được đông đảo người dân thăm quan.

Với chủ đề phong phú, đa dạng, mỗi tác phẩm dự thi là một lát cắt sinh động phản ánh bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu, ý chí vượt khó và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Từ những chiến công thầm lặng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm; chiến đấu anh dũng với giặc lửa… đến hình ảnh gần gũi, tận tụy phục vụ nhân dân – tất cả được thể hiện chân thực, đầy cảm xúc qua từng khung hình.

Nhiều tác phẩm còn khắc họa đời sống thường ngày, văn hóa ứng xử, tinh thần học tập, rèn luyện, các hoạt động văn hóa thể thao, tình nguyện vì cộng đồng… góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân tham gia cuộc thi.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 122 tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao để trưng bày triển lãm và in sách ảnh, trong đó 28 tác phẩm xuất sắc nhất đã được đề cử trao giải (1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, cùng cán bộ chiến sĩ công an.

"Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong công tác, chiến đấu và đời sống thường nhật – vừa giàu tính nghệ thuật, vừa chân thực, xúc động. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn các hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội và chúc mừng các tác giả đạt giải đã nhiệt tình tham gia và góp phần lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi" - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền mong rằng lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ để không ngừng lớn mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc.

Lễ khai mạc triển lãm lưu động “80 năm Công an Thủ đô - Bản hùng ca vang mãi”.

Ngay sau lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh là lễ khai mạc triển lãm lưu động “80 năm Công an Thủ đô - Bản hùng ca vang mãi” tại Cổng trụ sở Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội, với 4 chủ đề: 80 năm hình thành và phát triển: Lịch sử 80 năm hào hùng của lực lượng Công an Thủ đô; Hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân: Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ; Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Vai trò của Nhân dân trong công cuộc bảo vệ An ninh Tổ quốc; Các tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh.

Thời gian, địa điểm trưng bày:

- Khu vực Cổng trụ sở Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội (Số 2, Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm) từ ngày 12/7-20/7.

- Khu vực tượng đài “Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ” (Phố Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành) từ ngày 21/7-28/7.

- Khu vực Nhà hát Hồ Gươm (Số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm) từ ngày 29/7-30/7.

- Khu vực Trụ sở CATP (87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) từ 31/7-18/8.

- Khu vực Bảo tàng Công an Thành phố (67 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) từ ngày 19/8-2/9.