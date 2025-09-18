Khả năng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam-Ba Lan về nghiên cứu địa chất, chuyển đổi năng lượng

TPO - Ngày 18/9, tại thủ đô Vác-sa-va, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với trường Đại học Vác-sa-va, Viện Khoa học Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ba Lan, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan tổ chức hội thảo khoa học Việt Nam-Ba Lan nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam- Ba Lan.

Hội thảo là dịp để phổ biến và tôn vinh thành tựu khoa học, giảng dạy của Đại học Vác-sa-va trong hợp tác với Việt Nam và tăng cường hợp tác khoa học và giảng dạy giữa Việt Nam và Ba Lan hiện tại, quá khứ và tương lai, đặc biệt chú trọng phát triển Trung tâm Nghiên cứu Nhiệt đới Ba Lan-Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo khoa học Việt Nam-Ba Lan tại Vác-sa-va. (Ảnh: C.H.V)

TS. Alojzy Nowak, Hiệu trưởng Trường Đại học Vác-sa-va, và TS. Andrzej Szeptycki, Giám đốc Trung tâm Khoa học Sinh học và Giáo dục, Đại học Ba Lan, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đã tới dự và phát biểu.

Các giáo sư, tiến sĩ Ba Lan và Việt Nam đã có bài báo cáo về khả năng hợp tác lâu dài giữa Việt Địa chất và Khoáng sản Quốc gia Ba Lan và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong ứng dụng nghiên cứu địa chất vào bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng, như: GS. Marek Trippenbach về nhánh khoa học trực hệ của Einstein ở Việt Nam, TS. Cao Long Vân (Đại học Zielone Gora), TS. Nguyễn Quốc Cường (Đại học Vác-sa-va)…

Tại hội thảo, cuốn sách “Chúng tôi đến từ Đại học Vác-sa-va - Hồi ức của các cựu sinh viên Việt Nam” đã được giới thiệu và trình chiếu bộ phim “Artists of Science”, phim quảng bá hợp tác khoa học Việt Nam-Ba Lan trong lĩnh vực địa chất, địa vật lý, khảo cổ học và bảo tồn di sản.