Kết quả giám định thương tật bé gái bị bà nội và 2 người đàn ông hành hạ

TPO - Kết quả giám định cho thấy, bé P.A bị tổn hại sức khỏe 5%. Hiện cháu đã xuất viện và ở cùng ông bà ngoại. Chính quyền địa phương cũng đã có một số phương án để hỗ trợ cho bé và gia đình.

Liên quan đến vụ việc bé 13 tuổi (trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bị bà nội và 2 người đàn ông hành hạ, ngày 25/11, bà Lê Thị Thu Hiển, Chủ tịch Hội LHPN phường Linh Sơn cho biết cháu bé đã xuất viện. Kết quả giám định cho thấy, cháu bé bị tổn thương cơ thể 5%.

Theo bà Hiền, bố mẹ P.A sinh được 3 người con. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên vợ chồng ly hôn đã lâu. Chị T (mẹ P.A) nuôi con trai lớn, còn gia đình chồng cũ nhận chăm nom chị em P.A đã hơn chục năm qua. Hiện tại mẹ bé đã tái hôn và sinh con.

Bà Lê Thị Thu Hiển cho biết, sau khi xảy ra vụ việc bạo hành, Hội LHPN và các cơ quan, đơn vị khác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bé P.A. Khi cháu xuất viện, Hội cũng đã tìm hiểu, kết nối đưa ra một số phương án hỗ trợ cháu P. A nơi ở mới. Trước mắt, theo ý nguyện của gia đình, P.A sẽ ở cùng ông bà ngoại một thời gian để ổn định tâm lý. Mẹ bé cũng thường xuyên chạy qua cùng hỗ trợ, chăm sóc P.A. Hội LHPN cũng sẽ kết nối với các đơn vị để đỡ đầu hoặc hỗ trợ tài chính sau này cho cháu.

Bà Hà Thị Đào, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, sau khi nắm được thông tin, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Hội LHPN phường Linh Sơn triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ và giám sát cần thiết.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cơ sở tiếp tục nắm bắt tình hình, tăng cường tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân cùng gia đình trong suốt quá trình cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Song song với đó, Hội cơ sở cần giám sát chặt chẽ tiến trình xử lý của các cơ quan chức năng, kịp thời kiến nghị khi cần thiết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho trẻ em bị xâm hại.

Về vụ việc này, ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin, Hội đã chỉ đạo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên vào bệnh viện thăm hỏi động viên cháu bé; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ vụ việc.

Ông Bốn cho rằng, bố mẹ ly hôn khiến trẻ dễ rơi vào tổn thương tâm lý và thiếu sự quan tâm chăm sóc sát sao của cha mẹ. Trong trường hợp này, đáng tiếc hơn là bà nội và những người thân khác, trực tiếp chăm sóc, lại là người có tiền án, tiền sự. Một số người trong gia đình có dấu hiệu sử dụng chất ma túy. Đó là môi trường không an toàn cho trẻ. Việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng chăm sóc góp phần dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hội mong muốn các địa phương, các cơ quan liên quan rà soát, thống kê phân loại những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình có nguy cơ cao để phân công cán bộ giám sát, theo dõi và hỗ trợ kịp thời.