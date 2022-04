Keppel Land Việt Nam và báo Tiền Phong vận hành hai hệ thống lọc nước tại Bến Tre

TPO - Hai hệ thống lọc nước nhiễm mặn có công suất tổng cộng 12.000 lít nước sạch mỗi ngày là phần quà ý nghĩa được Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam trao tặng cho hai địa phương tại Bến Tre.

Giúp 20.000 bà con dùng nước sạch mỗi ngày

Ngày 26/4, tại tỉnh Bến Tre, Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam phối hợp báo Tiền Phong tổ chức lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho người dân hai xã Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại) và xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri).

Đây là chương trình thuộc dự án Living Well của Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam nhằm đưa nước sạch đến với 20.000 người dân tại hai xã Đại Hòa Lộc và Bảo Thuận. Đây là hai địa phương của Bến Tre đã chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán và xâm nhập mặn gây ra trong năm 2020. Thời điểm này, rất nhiều người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu nước sạch sinh hoạt, cùng với đó là hàng nghìn héc-ta ruộng lúa và vườn cây ăn quả của địa phương đã bị tàn phá, ảnh hưởng nặng nề.

Phát biểu tại chương trình, ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, cho biết công ty rất phấn khởi vì có thể đưa nước sạch đến với hai địa phương đang chịu tác động nặng nề do hạn mặn, góp phần cải thiện cuộc sống của hàng chục người dân tại đây thông qua dự án Living Well.

Ông Joseph Low cho biết, mỗi hệ thống máy lọc nước này có khả năng sản xuất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

“Dự án này cũng củng cố Tầm nhìn 2030 của Keppel, đó là đặt mục tiêu phát triển bền vững làm cốt lõi chiến lược. Bằng việc vận dụng năng lực toàn diện của tập đoàn, Keppel Land góp phần hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, bao gồm giảm tác động biến đổi khí hậu và đưa nước sạch đến với cộng đồng, điều mà Keppel đã và đang nỗ lực thực hiện”, ông Joseph Low nhấn mạnh.

Vui mừng đón nhận hệ thống máy lọc nước ý nghĩa tại địa phương, ông Trương Công Lý, Chủ tịch UBND xã Đại Hòa Lộc, khẳng định đây là việc làm hết sức thiết thực khi giúp hơn 600 hộ dân ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc có nguồn nước sạch để sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong điều kiện chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán.

Ông Trương Công Lý cho biết, từ nhiều năm qua, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ tình hình hạn mặn kéo dài, khiến đời sống người dân nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Tính riêng tháng 2/2022, độ mặn tại các kênh, rạch tự nhiên là trên 12‰ (so với cùng kỳ tăng 4‰). Độ mặn của các nhà máy nước cung cấp nước sạch từ 2-4‰ (so với cùng kỳ tăng 1-2‰).

“Do vậy, việc Mạnh thường quân hỗ trợ hệ thống máy lọc nước là món quà vô cùng quý báu”, ông Lý bày tỏ.

Anh Phạm Bùi Phi Líp, Quyền Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, ngay từ khi báo Tiền Phong và Công ty Keppel Land khảo sát để tiến hành công tác lắp đặt hệ thống lọc nước tại hai huyện Ba Tri và Bình Đại, Tỉnh Đoàn và chính quyền địa phương rất phấn khởi và xem đây là sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa, thiết thực để giúp tỉnh nhà vượt qua thách thức do biến đổi khí hậu.

Anh Phi Líp cho rằng, ngoài giá trị trực tiếp là nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo chất lượng, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, việc lắp đặt hệ thống tại địa phương còn góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, các em học sinh và người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch tại cộng đồng trước tình trạng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.

Xem hệ thống nước lọc như một tài sản giá trị của gia đình

Nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng đơn vị đối tác đồng hành Keppel Land bàn giao hai hệ thống lọc nước cho tỉnh Bến Tre, một hoạt động thiện nguyện lớn của báo và doanh nghiệp, Mạnh thường quân đồng hành nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn kéo dài.

Theo nhà báo Lý Thành Tâm, những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, ảnh hưởng đến kinh tế sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt nói chung của người dân địa phương.

Đứng trước khó khăn của người dân, báo Tiền Phong vui mừng khi đón nhận sự chung tay của Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam, một doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản, kinh doanh dịch vụ nhưng luôn hướng đến bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu thông qua việc trao hai hệ thống lọc nước nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre ngày hôm nay.

"Hai hệ thống máy lọc nước này sẽ góp phần giúp người dân có nước sinh hoạt miễn phí trong thời gian tới mà không phải lo thiếu nước hay phải mua với giá cao như những năm qua. Tôi mong muốn bà con hãy cùng nhau sử dụng nguồn nước tiết kiệm nhất để tránh lãng phí, bảo vệ môi trường đồng thời cũng bảo quản hệ thống lọc nước.

Đặc biệt, tôi cũng mong các bạn đoàn viên thanh niên với vai trò người trẻ, tiên phong hãy bớt chút thời gian hằng tuần, hằng tháng đến kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của hệ thống lọc nước để kịp thời xử lý, khắc phục nếu có sự cố, tránh gián đoạn nguồn nước phục vụ người dân"- nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ và mong mọi người hãy xem hệ thống máy lọc nước này như một tài sản giá trị của gia đình mình thì sẽ có nước ngọt dùng lâu dài mà không phải lo thiếu nước hay mất tiền mua nước giá cao mỗi khi đến đợt hạn hán, xâm nhập mặn.