Katy Perry trở lại với “bandaids”: Sẵn sàng bắt đầu một kỷ nguyên mới

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Katy Perry chính thức tái xuất với single bandaids, mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc sau kỷ nguyên “143”. Ca khúc mang đậm màu sắc chữa lành, phản ánh những tổn thương và sự mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau đổ vỡ hôn nhân.

Ngày 11/7, Katy Perry chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc bandaids, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn phát hành MV cho ca khúc này, nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả. Sự xuất hiện của bandaids cũng đồng nghĩa với việc Katy chính thức khép lại kỷ nguyên 143 sau hơn 1 năm phát hành.

MV ca khúc bandaids.

Điểm sáng lớn nhất trong lần trở lại này nằm ở phần hình ảnh của MV, nơi Katy Perry hóa thân thành một nhân vật liên tục đối mặt với hiểm nguy, từ những vụ tai nạn đến những khoảnh khắc cận kề cái chết. Phân cảnh Katy mắc kẹt giữa đường ray khi đoàn tàu lao tới nhưng khi nhìn thấy một bông hoa cúc nhỏ - hình ảnh được người xem liên tưởng đến cô con gái Daisy đã tạo nên một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất MV.

Bông hoa ấy được xem như biểu tượng cho niềm hy vọng và tình yêu giúp cô thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Ở phân cảnh cuối, ca khúc Woman’s World vang lên trong một trạm xăng trước khi mọi thứ bốc nổ là dấu chấm hết hoàn hảo cho era 143, đồng thời mở ra một hành trình mới.

MV nhận về nhiều lời khen từ khán giả.
MV nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Nhiều khán giả cho rằng việc Katy Perry trở lại sớm hơn dự kiến phần nào liên quan đến cuộc hôn nhân tan vỡ với Orlando Bloom. Lời ca trong bandaids kể về một cô gái dùng băng cá nhân để che đi những vết thương lòng càng củng cố nhận định rằng đây là một sản phẩm phản ánh quá trình tự chữa lành của nữ ca sĩ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Katy còn được phát hiện đã đăng ký bản quyền hai ca khúc mới mang tên Watch It BurnGo To Hell, khiến người hâm mộ tin rằng bandaids sẽ là ca khúc mở màn cho album mang đến sự chữa lành - giai đoạn mới tràn đầy cảm xúc và trưởng thành.

Lời bài hát của bandaids cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực.
Lời bài hát của bandaids cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực.

Về phần âm nhạc, bandaids vẫn mang chất Pop đặc trưng của Katy Perry, pha trộn tinh thần lạc quan và âm hưởng của những bản hit thập niên 2000. Điều này khiến ca khúc nhận ý kiến trái chiều: Có người cho rằng phong cách này hơi “xưa cũ”, nhưng cũng có người cảm thấy đây chính là bản sắc mà Katy không nên đánh mất. Dù không đột phá, bandaids vẫn là một ca khúc chỉn chu, nhiều cảm xúc và đáng nhớ, thậm chí có thể trở thành một bản hit lớn nếu ra mắt cách đây 10 năm.

bandaids mang phong cách nhạc Pop những năm 2000.
bandaids mang phong cách nhạc Pop những năm 2000.

Dù chưa thể gọi là “bước ngoặt vàng” trong sự nghiệp, nhưng với bandaids, Katy Perry cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong sáng tác và sự can đảm đối diện với nỗi đau cá nhân. Ca khúc mở ra một hành trình mới, nơi Katy Perry không còn chạy trốn, mà sẵn sàng hát về chính những vết thương của mình. Nếu bandaids là tín hiệu đầu tiên, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng một album mới tràn đầy cảm xúc, mạnh mẽ và thật hơn bao giờ hết.

image.jpg
Duy Khang
#Katy Perry #bandaids #hành trình âm nhạc #chữa lành #ca khúc mới #Kỷ nguyên mới #pop

