Jisoo (BlackPink) sắp tới Hà Nội

TPO - Chị cả BlackPink thông báo mở fanmeeting tour châu Á, Hà Nội là một trong những điểm đến. Đây là sự kiện lớn thứ hai của các thành viên BlackPink tại Việt Nam sau đêm nhạc Born Pink.

Sáng 4/2, công ty Blisso thông báo Jisoo, thành viên của BlackPink, sẽ tổ chức tour fanmeeting solo đầu tiên tại châu Á mang tên Lights, Love, Action! trong năm 2025.

Tour diễn sẽ ghé qua nhiều thành phố lớn như Manila, Bangkok, Tokyo, Macau, Đài Bắc, Hong Kong (Trung Quốc) và Hà Nội.

Đây là fanmeeting đầu tiên của thành viên BlackPink tại Hà Nội. Năm 2023, BlackPink từng thành công tổ chức hai đêm diễn thuộc tour Born Pink tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hơn 63.000 khán giả, tỷ lệ "cháy vé" là 100%, doanh thu 13,6 triệu USD (hơn 333,4 tỷ đồng).

Hôm 27/1, giọng ca sinh năm 1995 cho hay sẽ ra mắt mini album solo đầu tiên của cô mang tên Amortage, dự kiến phát hành vào dịp lễ tình nhân 14/2. Nữ thần tượng mô tả album này “bức tranh tình yêu”. Trước khi lên kệ, album mở đặt trước vào ngày 3/2 và danh sách bài hát đầy đủ sẽ được hé lộ vào ngày 4/2.

Đây là sản phẩm solo mới nhất của Jisoo kể từ năm 2023, khi cô ra mắt single album ME. Ca khúc chủ đề Flower nhanh chóng gây sốt toàn cầu, thu về hàng trăm triệu lượt phát trực tuyến và lượt xem. Sau đó, cô tiếp tục phát hành bản nhạc pop All eyes on me, cũng tạo nên sức hút mạnh mẽ.

Mỗi thành viên của BlackPink đều đang bận rộn với những dự án solo. Jennie vừa công bố album phòng thu đầu tiên RUBY, trong khi album ra mắt của Rosé vẫn đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, chiếm nhiều vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu thế giới. Em út Lisa cũng không kém cạnh khi trở thành ngôi sao trang bìa toàn cầu đầu tiên của Billboard.

Tháng 12/2023, Jisoo gia hạn hợp đồng với YG Entertainment cho các hoạt động nhóm của BlackPink nhưng quyết định tự quản lý sự nghiệp solo bằng cách thành lập công ty riêng mang tên Blisso.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo cũng mở rộng sự nghiệp diễn xuất. Cô xác nhận góp mặt trong bộ phim điện ảnh Omniscient reader’s viewpoint dự kiến ra mắt năm 2025, cùng với hai dự án Newtopia và Monthly house boyfriend.