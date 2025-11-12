Indochine khẳng định vị thế bất động sản Việt Nam trên trường quốc tế

Thành công của INDOCHINE không chỉ khẳng định năng lực của một thương hiệu phân phối bất động sản tiên phong, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của thị trường địa ốc Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Gian hàng INDOCHINE tại triển lãm “Taiwan International Estate Expo 2025”

INDOCHINE ghi dấu ấn mạnh mẽ tại “Taiwan International Estate Expo 2025”

Sự kiện “Taiwan International Estate Expo 2025” được tổ chức vào đầu tháng 11 tại Đài Loan quy tụ hàng trăm doanh nghiệp địa ốc, nhà phát triển dự án, quỹ đầu tư và đơn vị tư vấn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam được xem là điểm sáng mới nổi với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và sức hút ngày càng lớn đối với giới đầu tư quốc tế.

Tham dự Taiwan International Estate Expo 2025 trong vai trò là một đại diện đến từ Việt Nam, INDOCHINE đã mang đến triển lãm một không gian trưng bày đậm bản sắc Việt Nam với giỏ hàng bất động sản đa dạng, khai mở cơ hội đầu tư cho người nước ngoài có nhu cầu tìm kiếm thị trường bất động sản tiềm năng.

Triển lãm “Taiwan International Estate Expo 2025” - Triển lãm bất động sản quốc tế quy mô hàng đầu khu vực châu Á diễn ra tại Đài Loan

Trong không khí sôi động của triển lãm kéo dài ba ngày, gian hàng của INDOCHINE nổi bật như một điểm hẹn kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Không chỉ trưng bày, giới thiệu các dự án bất động sản tiềm năng tại những vị trí chiến lược ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc…., INDOCHINE còn mang đến cho khách tham quan cái nhìn toàn diện về thị trường Việt Nam, nơi được đánh giá là “ngôi sao mới” của khu vực Đông Nam Á nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, chính sách mở cửa thu hút đầu tư và tiềm năng sinh lời vượt trội.

Chỉ trong ba ngày triển lãm, INDOCHINE đã tiếp cận hơn 10.000+ lượt khách đến tham quan, trong đó có 3.000+ khách hàng trực tiếp dừng chân tại quầy tư vấn để tìm hiểu về các dự án nổi bật. Hơn 800 nhà đầu tư quốc tế đã đăng ký tham gia nhóm “Thông tin bất động sản Việt Nam” do INDOCHINE vận hành, thể hiện mối quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường Việt Nam. Đặc biệt, 268 khách hàng tiềm năng để lại thông tin để được tư vấn chuyên sâu, và 26 booking được giao dịch ngay tại sự kiện, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc mở rộng kênh phân phối bất động sản quốc tế của INDOCHINE.

Những con số này không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của các sản phẩm bất động sản Việt Nam, mà còn minh chứng cho uy tín, năng lực và chiến lược bài bản của INDOCHINE trong việc tiếp cận và thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài. Thành công ấy càng trở nên có ý nghĩa khi thị trường quốc tế vẫn đang trong giai đoạn thận trọng sau những biến động kinh tế toàn cầu, chứng tỏ niềm tin của nhà đầu tư dành cho Việt Nam đang ngày một vững chắc.

INDOCHINE - Đại diện tiên phong đưa hình ảnh bất động sản Việt Nam ra thế giới

Tham dự Taiwan International Estate Expo 2025, INDOCHINE không chỉ mang sứ mệnh của một doanh nghiệp phân phối, mà còn là đại diện cho hình ảnh năng động, sáng tạo và hội nhập của ngành bất động sản Việt Nam. Tại sự kiện, doanh nghiệp đã giới thiệu các dự án đạt chuẩn quốc tế, được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín hàng đầu trong nước. Các sản phẩm được INDOCHINE phân phối đều đáp ứng tiêu chí khắt khe về pháp lý, chất lượng và tiến độ xây dựng, từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc với bạn bè quốc tế.

Việc tham gia và gặt hái thành công tại triển lãm không chỉ giúp INDOCHINE mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng đầu tư, quản lý bất động sản hiện đại trên thế giới. Đây cũng là bước đệm quan trọng để INDOCHINE tiếp tục mở rộng thị phần khách hàng quốc tế, trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối bất động sản cho người nước ngoài.

INDOCHINE đã đạt nhiều kết quả ấn tượng tại Triển lãm Taiwan International Estate Expo 2025

Một trong những yếu tố giúp INDOCHINE tạo dựng uy tín tại thị trường quốc tế là mô hình dịch vụ All-in-One, giải pháp toàn diện đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng nước ngoài khi đầu tư vào bất động sản Việt Nam. Không chỉ dừng ở vai trò phân phối, INDOCHINE còn cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín từ tư vấn đầu tư, hỗ trợ pháp lý, hoàn thiện hồ sơ giao dịch, đến quản lý tài sản và khai thác cho thuê.

Mô hình này giúp nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam một cách an toàn, thuận tiện và minh bạch. Thông qua đội ngũ chuyên viên am hiểu sâu sắc về thị trường, pháp luật, INDOCHINE không chỉ giúp khách hàng chọn lựa dự án phù hợp, mà còn đồng hành lâu dài trong quá trình quản lý và vận hành tài sản. Chính sự chuyên nghiệp và tận tâm đó đã giúp INDOCHINE được các đối tác quốc tế đánh giá là “cầu nối tin cậy” giữa thị trường Việt Nam và thế giới.

Trải qua hành trình phát triển, INDOCHINE luôn kiên định với sứ mệnh “Đưa giá trị Việt vươn xa”. Doanh nghiệp không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động quốc tế, liên kết với nhiều đối tác tại Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thành công tại Taiwan International Estate Expo 2025 là minh chứng rõ nét cho chiến lược đúng đắn và năng lực vượt trội của INDOCHINE trong việc chinh phục thị trường quốc tế. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng đối với doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành bất động sản Việt Nam, một thị trường trẻ, năng động và đầy tiềm năng.

Bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc INDOCHINE chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm bất động sản, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo và niềm tự hào Việt Nam ra thế giới. Thành công hôm nay là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng, và là động lực để INDOCHINE tiếp tục sứ mệnh kết nối nhà đầu tư toàn cầu với thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.”

Với tinh thần hội nhập và khát vọng tiên phong, INDOCHINE cam kết tiếp tục đồng hành cùng đối tác, khách hàng và nhà đầu tư trên hành trình phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Mỗi bước đi của doanh nghiệp không chỉ là nỗ lực vì lợi ích kinh doanh, mà còn là đóng góp thiết thực cho hình ảnh quốc gia - một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng chào đón cơ hội hợp tác toàn cầu.