Huyền thoại âm nhạc Celine Dion tiết lộ tình hình sức khỏe sau lùi tour diễn

TPO - Giọng ca “My heart will go on” đã đăng tải một đoạn video trên Instagram cá nhân với thông báo lùi tour diễn tại châu Âu và có thể sẽ phải hủy một số buổi diễn vì lí do sức khỏe.

Celine Dion đang trong quá trình điều trị bệnh co thắt cơ, tuy không trầm trọng như căn bệnh yếu thanh quản nữ danh ca từng mắc phải nhưng cũng gây cản trở trong sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc biểu diễn. Dù đã trấn an các fan rằng tình trạng bệnh có sự cải thiện nhưng các cơn co thắt vẫn thường xảy ra. Celine chia sẻ: “Thời gian đầu chúng tôi phải rời các show diễn vì tình hình dịch bệnh, nhưng trong thời điểm hiện tại, sức khỏe của tôi là lí do show bị trì hoãn và rất đáng tiếc là một vài show đã bị hủy”. Nữ danh ca cho biết thêm: “Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi bệnh tình không mấy thuyên giảm. Tôi vẫn đang trong quá trình trị liệu với các bác sĩ, học thiền, tuy nhiên tôi vẫn trải qua các cơn co thắt và việc hồi phục mất thời gian hơn tôi dự kiến”. Celine Dion cũng đã nhắn nhủ với người hâm mộ: “Tôi thực sự rất tiếc khi phải thông báo tin không hay đến mọi người. Tôi biết mọi người đã chờ đợi rất lâu...". Vào tháng 1/2022, nữ danh ca đã phải hủy những show diễn cuối cùng của tour diễn "Courage" tại Bắc Mỹ. Celine đã hoàn thành 52 buổi diễn trước thềm dịch bệnh vào tháng 3/2020. Celine Dion giãi bày: “Tôi thực sự mong mình khỏe mạnh tại thời điểm này nhưng dù sao tôi cần phải kiên nhẫn và nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi rất mong sẽ được biểu diễn trong thời gian tới”. Thùy Linh Theo today.com