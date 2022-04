Sự nghiệp của 'Nữ hoàng nhạc Pop' Madonna và sở thích yêu phi công trẻ

TPO - "Charlie Chaplin in Babylon" là lời tri ân dành cho thế hệ vàng của Hollywood, cùng với đó là sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Tobey Maguire, Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Jean Smart,…..

TPO - Lionel Richie và bạn gái Lisa Parigi sánh đôi tại sự kiện Prince's Trust 2020 ở New York (Mỹ) tối hôm qua.

TPO - “Tỷ phú giàu nhất thế giới” Elon Musk và tài tử James Franco sẽ không làm chứng giúp Amber Heard trong phiên tòa xử vụ kiện tội phỉ báng do Johnny Depp khởi xướng.

TPO - “Thy thật sự cảm thấy mình quá may mắn. Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài”- Bảo Thy chia sẻ.

TPO - Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, MV ca nhạc “There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.