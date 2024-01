Huyện Đức Cơ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai) năm 2023 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời. Từ đây quốc phòng, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo.

Trong năm 2023, UBND huyện Đức Cơ đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Qua đó, nhiều lĩnh vực của huyện đã đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt 6.889 tỷ đồng (đạt 100,38% kế hoạch), thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 45 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra. Diện tích chăm sóc và gieo trồng cả năm trên toàn huyện 37.689,34 ha cây trồng các loại, tăng 1.160,95 ha so với cùng kỳ 2022. Đặc biệt huyện vùng biên đã thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, phát triển thêm 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp huyện, đánh giá lại 4 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện hiện có 20.048 con (đạt 108,57%), tổng đàn gia cầm có 56.286 con (đạt 100,51%). Cũng trong năm qua huyện trồng được 90.316/90.000 cây phân tán (đạt 100,35%), 262,38/215,7 ha rừng tập trung (đạt 121,6%). Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia là 202 tỷ đồng, thi công 29 dự án, 1 chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương; 2 chương trình mục tiêu quốc gia; 1 dự án chuẩn bị đầu tư, 1 dự án chuyển tiếp. Năm 2023, huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không tuân thủ quy định gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng 3 trường hợp với số tiền 105 triệu đồng. Các hoạt động thương mại - dịch vụ của huyện được duy trì ổn định, giá cả các mặt hàng tiêu dùng được kiểm soát; không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đối với các mặt hàng. Đội Quản lý thị trường số 3 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó đã kiểm tra và xử lý 37 vụ vi phạm (giảm 06 vụ so với năm 2022), tịch thu hàng hóa 540 bao thuốc điếu ngoại nhập lậu các loại; thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 390 triệu đồng. Tính đến nay, tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 40 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 643,87 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 266,55 tỷ đồng, đạt 41,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với khu vực cửa khẩu. Ước thực hiện trong năm 2023, doanh thu thuần của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu ước đạt 610 tỷ đồng (tăng 43% so với năm 2022); kim ngạch xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu tính đến ngày 31/12/2023 đạt 115,66 triệu USD (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước). Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Mạnh Định chia sẻ: "Cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, xây dựng các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đặc biệt, huyện xúc tiến xây dựng sản phẩm chủ lực OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng hợp tác xã, hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ trên địa bàn huyện". Cùng với phát triển kinh tế, huyện duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh khu vực biên giới với huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri. Tổ chức hoạt động thăm, chúc tết nhân dân và chính quyền huyện Oyadav nhân dịp Tết Cổ truyền Chăm Chnôm Thmây. Tổ chức Hội đàm tổng kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022 và ký kết Biên bản tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa UBND huyện Đức Cơ với Ủy ban chính quyền huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2025. Ông Định cho biết thêm, trong năm 2023, huyện quyết định công nhận 68 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, làng, Tổ dân phố văn hóa” năm 2022. Thực hiện đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa” năm 2023. Huyện còn tổ chức khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang tại trường THCS dân tộc nội trú huyện với 58 em tham gia học. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo đúng quy định. Chỉ đạo sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022; tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023. Theo ông Định, trong năm 2023, địa phương đã triển khai mở 34 lớp dạy nghề với tổng số 870 học viên, đã tốt nghiệp 292 học viên. Ngoài ra, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn huyện. Theo UBND huyện Đức Cơ, năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, quan tâm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP hiện có. Cùng với đó quan tâm, đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ đề ra, đặc biệt trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn sự nghiệp. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân. Tiền Lê