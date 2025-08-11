HUTECH TECHSHOW 2025: Gần 70 doanh nghiệp 'săn' nhân tài giữa vườn ươm nhân lực trẻ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI), đến năm 2030, thành phố sẽ cần từ 520.000 - 580.000 lao động ở các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Xây dựng, Kiến trúc - Mỹ thuật, chiếm tới 38% tổng nhu cầu nhân lực và dẫn đầu về cơ hội việc làm. Đây là minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng và sức hút của khối ngành này.

Ngày hội quy tụ nhiều doanh nghiệp tên tuổi đến “chiêu mộ” nhân tài

Nắm bắt xu thế, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức Ngày hội Triển lãm Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ - HUTECH TECHSHOW 2025, quy tụ gần 70 doanh nghiệp, mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm. Sự kiện vừa là “sân khấu” để sinh viên Những sản phẩm độc đáo đến từ sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Kỹ thuật y sinh, Robot & Trí tuệ nhân tạo, Kiến trúc, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng,… giới thiệu 370 đồ án tốt nghiệp tiêu biểu, vừa là cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, chất lượng.

Nhà tuyển dụng “chốt đơn” nhân sự tiềm năng

Ngày hội có sự góp mặt của hàng loạt “ông lớn” trong ngành: Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons, Công ty CP Gỗ An Cường, Công ty CP Ô tô Phú Mỹ, Công ty Esuhai Technology, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ IDEA, Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui,…

Các doanh nghiệp mang đến gần 3.000 vị trí tuyển dụng đa dạng, trải rộng từ kỹ thuật viên ô tô, kỹ thuật viên sơn, kỹ sư điện, kỹ sư lắp ráp cơ khí, nhân viên vận hành máy CNC, kỹ sư cơ điện tử, kỹ sư tự động hóa, kiến trúc sư, kỹ sư QA/QC, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thiết kế kết cấu đến thực tập sinh giám sát thi công.

Sinh viên tự tin ứng tuyển trước nhà tuyển dụng

Tại các gian hàng, doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tạo điều kiện để sinh viên trình bày CV, thể hiện năng lực và nhận phản hồi tức thì. Đây là trải nghiệm quý giá giúp sinh viên nắm bắt yêu cầu thực tế, trau dồi kỹ năng phỏng vấn và hoàn thiện hồ sơ chuyên nghiệp - hành trang cần thiết để bước vào thị trường lao động cạnh tranh. Nhiều bạn xuất sắc được nhà tuyển dụng “chốt đơn” tại ngày hội.

Ông Nguyễn Quang Khải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ nhận định: “Sinh viên HUTECH có kỹ năng và nền tảng kiến thức rất vững, đồ án tốt nghiệp của các bạn chứng minh rằng nhân lực Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang quốc tế. Với tư cách nhà tuyển dụng, tôi tự hào được đồng hành cùng những nhân tố tiềm năng này”.

Trình làng 370 đồ án, sinh viên tạo dấu ấn trước doanh nghiệp

Song song hoạt động tuyển dụng, ngày hội là không gian trưng bày 370 đồ án tốt nghiệp tiêu biểu của sinh viên khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Xây dựng, Kiến trúc - Mỹ thuật. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, sáng tạo và ứng dụng thực tiễn.

370 đồ án tốt nghiệp của sinh viên được trình bày trước doanh nghiệp

Nổi bật có thể kể đến như mô hình xe điện mui trần 2 cửa 4 chỗ ngồi, ô tô điện 5 chỗ ứng dụng hệ thống tự lái cấp độ 2, robot delta đóng gói hàng hóa, máy đo độ nhám tự động, hệ thống giám sát ao nuôi tôm ứng dụng IoT, dự án Khách sạn cao cấp tại Bình Dương, thiết kế chung Bcons Riverside, nội thất Nhà hàng chay Vô ưu, các đồ án kiến trúc Thiết kế Sân vườn - Biệt thự, các bộ sưu tập thời trang Tứ Vân, Ngói cháy, In me,…

Các đồ án của sinh viên sáng tạo, mang tính thực tiễn cao

Bạn Lê Huỳnh Phú Vân - sinh viên năm 4 ngành Quản lý xây dựng cho biết: “Việc được trình bày đồ án trước doanh nghiệp giúp em nhận nhiều góp ý thực tế để hoàn thiện sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai”.

Sự hiện diện của doanh nghiệp tại khu vực triển lãm không chỉ giúp đánh giá chất lượng sản phẩm mà còn mở ra khả năng thương mại hóa và tuyển dụng trực tiếp từ chính ý tưởng, giải pháp của sinh viên.

HUTECH TECHSHOW 2025 do Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Viện Kỹ thuật, Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật, Khoa Xây dựng HUTECH tổ chức, với sự đồng hành của Hội Tự động hóa TP.HCM và Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM, đã tạo nên một hành trình kết nối nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp trọn vẹn, góp phần xây dựng nguồn nhân lực vững tay nghề, mạnh tư duy và giàu năng lượng đổi mới.