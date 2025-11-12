Hương Tràm giải thích về thông điệp gây tranh cãi trong "Ước anh nhiều nỗi buồn"

HHTO - Hương Tràm vừa tái xuất đường đua V-Pop với một ca khúc Pop đúng sở trường có tên "Ước anh nhiều nỗi buồn". Sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân lột tả sự đau đớn của người con gái tổn thương trong tình yêu.

Hương Tràm cho biết, ngay khi nhận được bản demo với tên ca khúc này, cô đã bị thu hút ngay lập tức. Đặc biệt, khi nghe nhạc sĩ thể hiện và kể lại câu chuyện của chính mình, những cảm xúc chân thật ấy đã chạm đến cô.

Là một nghệ sĩ hoạt động nhiều năm, Hương Tràm chia sẻ rằng bản thân luôn bị chinh phục bởi những cảm xúc chân thành - điều dễ dàng chạm đến tâm lý người nghe. Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc ấy, cô biết mình phải là người thể hiện ca khúc này.

Phần ca từ của bài hát mang chút sắc thái tiêu cực, từng gây ra một số tranh luận ngay khi được giới thiệu, góp phần tạo nên nét đặc biệt cho Ước anh nhiều nỗi buồn. Chính điều này cũng từng là nỗi băn khoăn của Hương Tràm và ê-kíp trước khi bắt tay thực hiện dự án.

Hương Tràm cho biết, khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, rủi ro là điều khó tránh. Tuy nhiên, chính yếu tố này lại khiến cô cảm thấy hứng khởi hơn, bởi ca khúc không nói về sự thù hằn hay oán giận, mà chạm đến một khoảnh khắc rất thật trong cảm xúc con người - điều mà cô chưa từng thể hiện trước đây.

Nữ ca sĩ thừa nhận có chút lo lắng khi chọn một chủ đề chân thực đến vậy, nhưng tin rằng khán giả yêu nhạc của mình sẽ thấu hiểu và đón nhận. Cô kể thêm, khi bật demo cho ê-kíp nghe, mọi người đều bất ngờ vì phần ca từ quá trực diện.

Nếu trước đây Tràm thường gắn liền với những ca khúc có lời lẽ thơ mộng, ẩn dụ, thì lần này cô muốn thử sức với phong cách gần gũi, phản ánh đúng tâm lý khán giả hiện đại, đặc biệt là thế hệ Z.

Phần nội dung MV cũng mang thông điệp “trả thù” với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên triển vọng: Trần Ngọc Vàng và Lan Thy. Cụ thể, Trần Ngọc Vàng nhập vai "bad boy", trong khi đó Lan Thy hóa thân thành cô gái mang trong mình những tổn thương đến từ việc bị phản bội. Xuyên suốt MV Ước anh nhiều nỗi buồn là hành trình tìm lại “công lý” cho những tổn thương mà cô gái đã phải gánh chịu.

Hương Tràm cũng chia sẻ thêm về quá trình thực hiện MV: “Với Tràm, khoảnh khắc ấn tượng nhất là cảnh quay với bụi, khói, giấy báo bay tung tóe, mưa gió sấm chớp ầm ầm. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, nhân vật của Tràm đi đến căn phòng cuối cùng và phát hiện người yêu đang ở bên cạnh người khác, ngay trong chính căn phòng mà cả hai đã từng có những kỷ niệm.

Lúc đó, Tràm cảm thấy như bị chưng hửng. Cô gái trong MV đã dùng chiếc máy ảnh từng chụp người yêu để chụp lại khoảnh khắc ấy. Tràm nghĩ rằng, nếu điều đó xảy ra ngoài đời thực, nỗi đau sẽ vô cùng lớn. Dù đã biết chàng trai này làm mình tổn thương, nhưng việc vẫn quyết định đi đến tận cùng để nhìn thấy sự thật đó sẽ khiến mình đau đớn đến tột cùng".