Hướng làm giàu từ giống đậu mới trên đất Hà Tĩnh

TPO - Tại Hà Tĩnh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp xây dựng mô hình thâm canh giống 12ĐX02 quy mô 15 ha, đặt mục tiêu năng suất trên 1,5 tấn/ha và hiệu quả kinh tế tăng hơn 20%, giúp nông dân tăng gia sản xuất, giảm nghèo và ổn định cuộc sống.

Ngày 14/5, tại xã Đức Minh (Hà Tĩnh), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát triển, nhân rộng giống đậu xanh 12ĐX02 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”. Hoạt động nhằm giới thiệu, đánh giá và xây dựng mô hình thâm canh giống đậu xanh mới, hướng tới nhân rộng ra các vùng sản xuất trọng điểm.

Giống đậu xanh 12ĐX02 có nhiều đặc điểm nổi bật như thời gian sinh trưởng ngắn 70-75 ngày, phù hợp bố trí nhiều vụ trong năm; cây cao 55-65 cm, thân mập, phân cành vừa, chống đổ tốt; hạt xanh bóng, phù hợp thị hiếu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, 12ĐX02 ra hoa và chín quả tập trung, thuận tiện cho thu hoạch, chịu hạn tốt và kháng khá một số bệnh chính như đốm nâu, phấn trắng.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì buổi toạ đàm.

Qua khảo nghiệm tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, giống đạt năng suất trung bình 18-22 tạ/ha, thâm canh có thể đạt tới 2,0 tấn/ha. Nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đánh giá cao khả năng thích nghi của giống, nhất là trên những chân đất thiếu nước như bãi bồi ven sông, đất cát, ruộng cao không đủ nước tưới để canh tác lúa.

Riêng tại Hà Tĩnh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp xây dựng mô hình thâm canh giống 12ĐX02 quy mô 15 ha, đặt mục tiêu năng suất trên 1,5 tấn/ha và hiệu quả kinh tế tăng hơn 20% so với sản xuất ngoài mô hình.

Người dân Hà Tĩnh phấn khởi khi giống đậu mới đạt năng suất, chất lượng cao.

Bà Đào Thị Lý (56 tuổi, thôn Thịnh Kim, xã Đức Minh), một trong những hộ tham gia mô hình chia sẻ: “Gia đình tôi trồng 1 sào đậu giống mới, vụ này năng suất dự kiến đạt khoảng 80 kg/sào, cao hơn so với giống đậu thông thường. Loại đậu giống mới này to, bóng, mẩy hạt nên được nhiều người đặt mua. Giá bán hiện dao động 40.000-45.000 đồng/kg tại ruộng. Người dân rất phấn khởi khi loại đậu mới này cho giá thành cao, đầu ra ổn định, nhiều cánh đồng bỏ hoang nay cũng có hướng phát triển làm giàu mới”.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định, đây là giống đậu xanh mới, năng suất cao, sinh trưởng tốt, thu hoạch tập trung nên tiết kiệm công lao động.

Việc đưa giống đậu xanh 12ĐX02 vào sản xuất không chỉ là giải pháp ngắn hạn nâng năng suất mà còn là chiến lược lâu dài nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mô hình thâm canh giống đậu xanh 12ĐX02 tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

“Đây là giống mới, sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, thời gian thu hoạch ngắn và tập trung nên giảm đáng kể chi phí lao động. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chuyển giao kỹ thuật, cung ứng giống đảm bảo chất lượng, đồng thời kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giúp bà con yên tâm sản xuất, tránh tình trạng bị thương lái ép giá,” ông Thanh cho biết.

Theo các chuyên gia, việc đưa giống đậu xanh 12ĐX02 vào sản xuất không chỉ giúp đa dạng cơ cấu cây trồng, tận dụng hiệu quả đất thiếu nước, mà còn nâng cao thu nhập cho nông dân. Khi kết hợp với các giải pháp khoa học, kỹ thuật đồng bộ, giống này hứa hẹn trở thành cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương, tạo ra hướng làm giàu cho người dân.