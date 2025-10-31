HP ra mắt OmniBook 7 14”: Sáng tạo bền bỉ cùng sức mạnh AI thế hệ mới

HP vừa mở rộng dòng sản phẩm OmniBook với HP OmniBook 7 14” – mẫu PC tích hợp AI được phát triển cho thế hệ người dùng năng động, linh hoạt giữa học tập và làm việc từ người dùng chuyên nghiệp đến sinh viên.

Trong thời điểm năm học mới đã bắt đầu và công việc cũng bước vào giai đoạn tăng tốc, nhu cầu về một thiết bị linh hoạt, thông minh, có khả năng thích ứng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. OmniBook 7 14” được tạo ra để đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng đó: hiệu năng mạnh mẽ, bền bỉ đáng tin cậy và thiết kế hiện đại, mang đến trải nghiệm học tập và làm việc hiệu quả trong kỷ nguyên AI.

Sự ra mắt của HP OmniBook 7 14” nối dài cam kết đổi mới dựa trên nhu cầu người dùng – một giá trị cốt lõi đã gắn liền với HP trong hơn 30 năm đồng hành cùng người Việt trên hành trình chuyển mình cùng công nghệ.

Trong bối cảnh đó, HP OmniBook 7 14” nổi bật với ba yếu tố then chốt: độ bền cao, hiệu năng AI mạnh mẽ và thiết kế chuyên nghiệp. Với thiết kế mỏng nhẹ, hiện đại, chiếc laptop này được tạo ra cho thế hệ người dùng năng động – từ nhân viên làm việc linh hoạt, giảng viên đến sinh viên – những người luôn mong muốn một thiết bị có thể theo kịp nhịp sống, hoà hợp giữa công việc và cuộc sống.

Độ bền tối ưu, sẵn sàng cho mọi hành trình

Không chỉ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, Đối với những ai thường xuyên di chuyển giữa lớp học, phòng họp hay không gian sáng tạo, độ bền chính là nền tảng cho sự tin cậy.

Thiết bị vượt qua 11 bài kiểm tra MIL-STD 810H theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ, khẳng định khả năng chịu đựng va đập, rung lắc, bụi, độ ẩm và nhiệt độ khắc nghiệt. Không dừng lại ở đó, HP còn tiến hành hơn 25.000 giờ thử nghiệm HP Total Test Process, mô phỏng suốt vòng đời sử dụng thực tế để đánh giá độ bền bản lề, bàn phím và khả năng hoạt động liên tục.

Nhờ chuỗi thử nghiệm nghiêm ngặt ấy, OmniBook 7 14” có thể đồng hành cùng người dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào mà vẫn giữ hiệu suất ổn định. Chiếc laptop này được tạo ra để theo kịp nhịp sống năng động, trở thành người bạn tin cậy của mọi hành trình học tập và làm việc.

Tích hợp sức mạnh AI thế hệ mới, khả năng thích ứng thông minh, hiệu quả vượt trội

Đằng sau thiết kế chuyên nghiệp của HP OmniBook 7 14” là bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra Series 2, nền tảng AI thế hệ mới mang lại hiệu năng hơn 40 TOPS, đạt chuẩn Copilot+ PC. Nhờ đó, máy có thể xử lý đồng thời nhiều tác vụ phức tạp mà vẫn duy trì sự mượt mà và ổn định.

Công nghệ AI tích hợp cho phép thiết bị phân tích thói quen sử dụng và tự điều chỉnh tài nguyên để phản hồi nhanh hơn, giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng. Người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa việc biên tập video, thiết kế, thuyết trình hay học trực tuyến mà không bị gián đoạn.

Điều khiến trải nghiệm khác biệt chính là cách AI hoạt động như một người cộng tác, chứ không chỉ là công cụ tính toán. HP OmniBook 7 14” mang đến cảm giác công nghệ đang đồng hành, hỗ trợ và giúp người dùng phát huy trọn vẹn khả năng sáng tạo.

Thiết kế chuyên nghiệp, tự tin giao tiếp mọi lúc, mọi nơi

Một chiếc laptop hiện đại không chỉ mạnh mẽ mà còn phải giúp người dùng tự tin trong mọi buổi họp, lớp học hay buổi thuyết trình. HP OmniBook 7 14” được trang bị màn hình OLED 14 inch 2K, mang đến màu sắc sống động, độ tương phản cao và chuyển động mượt mà – lý tưởng cho công việc sáng tạo nội dung hay chỉnh sửa hình ảnh.

Camera 5 MP IR với Auto HDR và khả năng khử nhiễu thông minh bảo đảm hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Cùng lúc, Windows Studio Effects và Poly Camera Pro tự động điều chỉnh ánh sáng, khung hình, tông da để người dùng luôn xuất hiện tự nhiên và chuyên nghiệp.

Về âm thanh, hệ thống Poly Studio kết hợp công nghệ AI Noise Reduction giúp loại bỏ tạp âm, làm nổi bật giọng nói và mang đến trải nghiệm giao tiếp rõ ràng, sống động hơn.

Nhờ sự kết hợp của hình ảnh chuẩn xác và âm thanh chân thực, HP OmniBook 7 14” không chỉ hỗ trợ công việc mà còn giúp người dùng thể hiện bản thân chuyên nghiệp trong mọi tương tác.

Định nghĩa chuẩn mực laptop AI chuyên nghiệp

Hội tụ độ bền đạt chuẩn quân đội, hiệu năng AI mạnh mẽ cho đến chất lượng hiển thị và âm thanh cao cấp, HP OmniBook 7 14” là minh chứng cho tầm nhìn của HP về tương lai máy tính: nơi hiệu suất, độ tin cậy và trí tuệ nhân tạo hòa quyện để phục vụ con người tốt hơn.

Khi mở rộng dòng sản phẩm OmniBook, HP tiếp tục khẳng định tinh thần sáng tạo và cầu tiến, đồng hành cùng người dùng trên hành trình học tập và làm việc. Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng người Việt, HP vẫn kiên định với mục tiêu mang đến những thiết bị bền bỉ, thông minh và sẵn sàng cho tương lai, giúp người dùng tự tin khai mở tiềm năng sáng tạo của chính mình.

Khám phá cách HP OmniBook 7 14” nâng tầm trải nghiệm học tập, sáng tạo và làm việc trong mùa tựu trường năm nay.