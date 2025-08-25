Hotel Academy Vietnam – Vet By EHL mang chuẩn đào tạo từ Thụy Sĩ

Trong vài năm tới, Phú Quốc không chỉ là “đảo ngọc” nổi tiếng về du lịch, mà còn trở thành tâm điểm của thế giới khi đăng cai APEC 2027. Thành phố biển này đang cần hơn bao giờ hết một lực lượng nhân sự du lịch – khách sạn đẳng cấp quốc tế, đủ sức phục vụ những sự kiện tầm vóc và hàng triệu du khách từ khắp năm châu.

Giữa làn sóng hội nhập ấy, Hotel Academy Vietnam – VET by EHL tại Phú Quốc nổi lên như một địa chỉ đào tạo chuẩn quốc tế, trao cho giới trẻ Việt Nam tấm “hộ chiếu nghề nghiệp” để tự tin bước ra thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bạn trẻ chọn Phú Quốc để học ngành Quản trị khách sạn – Nhà hàng. Thành phố biển này sở hữu môi trường sống an toàn, chất lượng, chan hòa với thiên nhiên; đồng thời là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế. Đặc biệt, sự kiện APEC 2027 sẽ biến Phú Quốc thành “sân khấu toàn cầu”, mở ra cơ hội thực tiễn quý giá cho những ai theo đuổi nghề dịch vụ.

Mang chuẩn đào tạo Thụy Sĩ về Việt Nam là bước đi chiến lược cho nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong bức tranh phát triển nhân lực du lịch – khách sạn toàn cầu, Thụy Sĩ luôn được xem là “cái nôi” của nghệ thuật quản trị khách sạn, nơi khai sinh những chuẩn mực tinh tế nhất của ngành dịch vụ cao cấp. Hotel Academy Vietnam – VET by EHL đã mang trọn vẹn tinh hoa đào tạo của EHL – Trường quản trị khách sạn số 1 thế giới về đảo ngọc Phú Quốc.

Hotel Academy Vietnam – VET by EHL mang đến một chương trình học được thiết kế và thẩm định bởi EHL – Trường Quản trị khách sạn số 1 thế giới (theo QS Ranking 6 năm liên tiếp). Không chỉ chuyển giao giáo trình, EHL còn trực tiếp thẩm định và cấp bằng Professional Diploma cho sinh viên, đảm bảo mọi kiến thức, kỹ năng và tư duy được đào tạo tại đây đều “chuẩn Thụy Sĩ”. Điều này đồng nghĩa với việc, một sinh viên tốt nghiệp ở Hotel Academy Vietnam có thể tự tin ứng tuyển ở bất kỳ khách sạn 5 sao nào tại Paris, Dubai, Singapore hay New York – mà không cần phải đi học lại.

Điểm khác biệt chiến lược của chương trình nằm ở tỷ lệ 40% lý thuyết – 60% thực hành và phương pháp học qua trải nghiệm thực tế: 50% tại trường và 50% thực tập tại các doanh nghiệp. Không gian học tập không chỉ giới hạn trong lớp học, mà chính là quầy bar, bếp ăn, buồng phòng, nhà hàng… với trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế. Mỗi thao tác bày bàn, pha chế, đón khách… đều được rèn luyện như một nghệ thuật.

“Sinh viên ở đây không chỉ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về ngành, mà còn được học cách tư duy, phân tích vấn đề toàn diện và khả năng thích ứng nhanh để trở thành những nhà quản trị thực thụ trong ngành dịch vụ trong tương lai”, Tiến sĩ Đỗ Thị Mai Đoan Thục, Hiệu phó Học viện Hotel Academy Vietnam chia sẻ.

Môi trường học năng động chuẩn quốc tế

Ở Hotel Academy Vietnam, đội ngũ giảng viên đều từng giữ vị trí quản lý tại các khách sạn uy tín, được EHL chứng nhận Train-The-Trainer. Bên cạnh học thuật, sinh viên không chỉ học để giỏi nghề, mà còn được sống trong một cộng đồng năng động. Ký túc xá hiện đại, tiện nghi; canteen với thực đơn đa dạng; sân thể thao bóng chuyền, hồ bơi; cùng hàng loạt CLB kỹ năng và workshop, tất cả tạo nên một môi trường sống lành mạnh, tràn đầy năng lượng.

“Học ở đây, chúng tôi được thử thách mỗi ngày nhưng cũng nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ thầy cô. Trước đây tôi nghĩ học nghề là khô khan, nhưng ở đây mỗi ngày đều mới mẻ. Tôi vừa học Kỹ năng set up bàn tiệc chuẩn Âu, vừa được tham gia CLB tiếng Anh, lại có sân chơi thể thao để rèn sức khỏe. Chúng tôi trưởng thành toàn diện, không chỉ về nghề mà cả về kỹ năng sống”, một bạn sinh viên của Hotel Academy Vietnam cho biết.

Cơ hội vươn xa sau tốt nghiệp

Với mạng lưới đối tác toàn cầu gồm Melia, IHG, Marriott… sinh viên Hotel Academy Vietnam gần như nắm chắc cơ hội thực tập và làm việc tại các khách sạn hàng đầu ngay sau khi tốt nghiệp. Đó không chỉ là công việc, mà là tấm vé mở ra hành trình trải nghiệm và hội nhập toàn cầu.

Ngành du lịch – khách sạn Việt Nam đang ở ngưỡng bứt phá và Phú Quốc là một trong những tâm điểm. Chọn học tại Hotel Academy Vietnam – VET by EHL nghĩa là chọn cho mình một con đường ngắn nhất để chạm tới chuẩn nghề nghiệp quốc tế, trở thành một phần của thế hệ nhân lực vàng đưa hình ảnh du lịch Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở đào tạo: Ngã ba Khu phố Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Đặc khu Phú Quốc

Văn phòng Tuyển sinh miền Bắc: Số 229 Âu Cơ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng Tuyển sinh miền Nam: Số 66A Đường Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng Tuyển sinh Phú Quốc: Ngã ba Khu phố Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Đặc khu Phú Quốc, Việt Nam

Hotline: 1800 1563 (Miễn phí cước gọi)