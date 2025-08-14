HoREA: Đề xuất gỡ vướng cho các dự án đền bù 'dở dang, da beo'

TPO - Theo HoREA, đề xuất cho phép thu hồi đất nếu chủ đầu tư đạt thỏa thuận đền bù 75% tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nếu được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất đền bù “dở dang, da beo”.

Dự án thu hồi "dở dang, da beo" sắp được gỡ vướng

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, Hiệp hội rất hoan nghênh Bộ Nông nghiệp Môi trường đã trình hồ sơ dự thảo Luật đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, không phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để đất đai trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đáng chú ý, tại dự thảo Luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung khoản 34 Điều 79 Luật Đất đai 2024 theo hướng chủ đầu tư đã thoả thuận được trên 75% diện tích đất hoặc đã thỏa thuận được với trên 75% số lượng người sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án thì Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Theo HoREA, đề xuất cho phép thu hồi đất nếu chủ đầu tư đạt thỏa thuận đền bù 75% sẽ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất đền bù “dở dang, da beo”. Ảnh minh hoạ.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, nếu được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư đền bù “dở dang, da beo”, bởi lẽ trong nhiều năm qua, có nhiều trường hợp nhà đầu tư đã thoả thuận được trên 75% diện tích đất hoặc đã thỏa thuận được với trên 75% số lượng người sử dụng đất, nhưng vẫn không thể thỏa thuận được để giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại nên nhà đầu tư không thể thực hiện dự án, bị chôn vốn, đất đai bị lãng phí, không đưa vào sử dụng được.

Việc triển khai thực hiện cơ chế này vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi theo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của pháp luật về đất đai hiện hành.

Và để bảo đảm công bằng, Hiệp hội đề nghị bổ sung điều kiện đã thỏa thuận được trên 50% diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án đối với trường hợp nhà đầu tư “đã thỏa thuận được với trên 75% số lượng người sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án”, để không xảy ra tình trạng nhà đầu tư tuy đã thỏa thuận được với trên 75% người sử dụng đất nhưng tỷ lệ diện tích đất đã giải phóng mặt bằng quá thấp dưới 50% diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư để nỗ lực hơn nữa trong việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Nhà nước quyết định giá đất trên thị trường sơ cấp là cần thiết

Chủ tịch HoREA cũng rất hoan nghênh dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 159 và Điều 160 Luật Đất đai 2024 theo hướng “đổi mới tư duy” rất cơ bản về xây dựng và áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để bảo đảm quyền của Nhà nước quyết định giá đất trên thị trường sơ cấp về đất đai, mà giá đất trên thị trường sơ cấp về đất đai là chi phí đầu vào của nền kinh tế và thị trường bất động sản nhằm “thể chế hóa” đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Theo ông Châu, Nhà nước quyết định giá đất trên thị trường sơ cấp về đất đai khi thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất… để điều tiết thị trường, không để giá đất do Nhà nước quyết định chạy theo đuôi thị trường, không có điểm dừng.

Đồng thời để cho thị trường tự điều chỉnh giá đất trên thị trường thứ cấp theo cơ chế thị trường và Nhà nước điều tiết thị trường bất động sản thứ cấp thông qua nhiều công cụ, trong đó có “công cụ về thuế” rất hiệu lực, hiệu quả như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế bất động sản (Bên cạnh đó, Nhà nước còn “điều tiết thị trường bất động sản” thông qua các công cụ về tín dụng, quy hoạch, kế hoạch, chấp thuận đầu tư, chương trình phát triển nhà ở…).

Cũng theo ông Châu, đi đôi với việc áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” gắn liền với Bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất các dự án bất động sản, nhà ở thương mại thì việc áp dụng “phương pháp thặng dư” là rất quan trọng và cần thiết để tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp các khu đất có tiềm năng phát triển, mà không thể áp dụng “phương pháp so sánh” hoặc “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để tính giá đất, như dự án lấn biển hoặc dự án khu đô thị mới tại những khu vực chưa có đường giao thông, chưa xây dựng được “vùng giá trị, thửa đất chuẩn”.

“Việc đề xuất áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất các dự án bất động sản, nhà ở thương mại nếu được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn đối với công tác tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án đầu tư, nhà ở thương mại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, loại trừ nạn “xin-cho” và “rủi ro vướng trách nhiệm pháp lý” đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi thi hành công vụ và nhà đầu tư có thể dự đoán được chi phí tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để quyết định đầu tư", ông Châu nói.