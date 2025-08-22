Hợp tác đại lý mới thúc đẩy đức trở thành thị trường trọng điểm của Vinfast tại châu Âu

VinFast công bố hợp tác chiến lược với Autohaus Jakob GmbH, đại lý ủy quyền chính thức thứ ba của hãng tại Đức, góp phần đưa nơi đây trở thành thị trường mở rộng nhanh nhất của VinFast tại châu Âu. Theo thỏa thuận, Autohaus sẽ cung cấp các dịch vụ bán hàng, hậu mãi, bảo hành và phụ tùng cho VinFast. Quan hệ hợp tác này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của VinFast đối với các thị trường trọng yếu gồm Đức, Pháp và Hà Lan.

Showroom mới của VinFast tại Andreasberg 4, 36041 Fulda, do Autohaus Jakob GmbH vận hành, sẽ khai trương vào tháng 9/2025 và cung cấp đầy đủ dịch vụ cho khách hàng.

Sự kiện này tiếp nối thành công từ hợp tác trước đây với Autohaus Hübsch và Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, thiết lập cửa hàng chính hãng thứ sáu của VinFast trong mạng lưới phân phối ngày càng mở rộng, vận hành hiệu quả và đặt khách hàng làm trọng tâm của hãng.

Ông Jörg Kelling, Giám đốc Kinh doanh VinFast tại Đức, nói: “Việc hợp tác với Autohaus Jakob GmbH là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn của VinFast trong việc tối ưu hóa mô hình kinh doanh tại châu Âu, thông qua hợp tác với những đối tác dịch vụ hàng đầu tại từng thị trường. Đức là thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, có số lượng đại lý ủy quyền VinFast nhiều nhất và tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất. Bằng cách tận dụng tối đa chuyên môn, hạ tầng và uy tín của từng đối tác được lựa chọn kỹ lưỡng, chúng tôi đặt mục tiêu củng cố sự hiện diện lâu dài tại Đức, Pháp và các quốc gia khác, thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện chất lượng, dễ tiếp cận, góp phần kiến tạo tương lai xanh bền vững”.

Việc hợp tác với các đại lý uy tín tại châu Âu như Autohaus Jakob – những đối tác chia sẻ cùng định hướng “đặt khách hàng làm trọng tâm” – là yếu tố then chốt trong chiến lược đẩy mạnh mô hình bán hàng qua hệ thống đại lý toàn cầu của VinFast. Chiến lược này cho phép VinFast đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Ông Benjamin Jakob, Tổng Giám đốc Autohaus Jakob GmbH, khẳng định: “Chúng tôi vô cùng tự hào trở thành đối tác của VinFast, đồng hành cùng thương hiệu Việt tiên phong thúc đẩy cuộc cách mạng xanh trên toàn cầu. Với niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng to lớn của xe điện và triển vọng phát triển của VinFast tại thị trường châu Âu, chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để đóng góp giá trị, hướng tới mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, mang đến những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng”.

Tại showroom VinFast ở Fulda, khách hàng châu Âu có thể dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm lái thử và sở hữu các mẫu xe điện thông minh như VF 8 – mẫu SUV điện phân khúc D phù hợp cho gia đình và doanh nghiệp, và VF 6 – mẫu SUV điện phân khúc B tối ưu cho di chuyển đô thị. VinFast duy trì cam kết mở rộng danh mục sản phẩm, hướng tới mang đến dải xe điện bền vững, dễ tiếp cận, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của khách hàng hiện đại.

Song song, hãng không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua dịch vụ thuận tiện và tối ưu, được triển khai bởi đội ngũ nội bộ kết hợp với mạng lưới xưởng dịch vụ ủy quyền của các đối tác uy tín hàng đầu như ATU tại Đức, Norauto tại Pháp và LKQ tại Hà Lan./.