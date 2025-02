Họp báo công bố 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

25 phút trước

Lựa chọn những ứng viên tiêu biểu, xứng đáng nhất

Phóng viên Báo điện tử Vietnamplus (TTXVN) đặt câu hỏi: Học tập tiếp tục là một trong những lĩnh vực nhận được nhiều đề cử nhất trong Giải thưởng năm nay. Ban Tổ chức đã xét chọn thế nào để lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất?

Qua nhiều năm tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Ban tổ chức có thể đánh giá độ lan tỏa, sự trưởng thành, phát triển và cống hiến của các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sau khi được vinh danh như thế nào?

Trao đổi về việc lựa chọn những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực học tập, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi lĩnh vực học tập có rất nhiều đề cử đạt thành tích xuất sắc trong nước và quốc tế. Do đó, công tác lựa chọn ra người tiêu biểu nhất rất áp lực cho hội đồng xét tặng. Với tinh thần chọn ra những ứng viên thực sự tiêu biểu, tấm gương cho các bạn trẻ, chúng tôi đã cố gắng thu nhận được nhiều thông tin nhất về từng ứng viên. Qua đó, xét chọn được những gương tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất. Những bạn chưa được xét tặng giải thưởng không có nghĩa các bạn không xuất sắc.

Trong 10 lĩnh vực xét chọn, rất khó so sánh giữa các lĩnh vực với nhau; trong lĩnh vực học tập thì cũng rất khó để so sánh giữa môn Toán, Vật lý, Hóa học… Chúng tôi lựa chọn số lượng hồ sơ, phân chia nhóm như Toán, Vật lý để so sánh, lựa chọn ra người tiêu biểu. Đồng thời, chúng tôi tham khảo ý kiến, đánh giá từ các chuyên gia, nhà quản lý ngành giáo dục; liên hệ với gia đình…

Chúng tôi thống nhất trong Hội đồng, đối với những lĩnh vực có nhiều đề cử chất lượng so với những lĩnh vực ít đề cử chất lượng hơn, sẽ có sự điều chỉnh số lượng đề cử. Vì vậy, có lĩnh vực có 1 đề cử, có lĩnh vực có 2 đề cử, có lĩnh vực 3 đề cử.

Cùng trao đổi thêm việc lựa chọn này, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, trong việc xét chọn các gương tiêu biểu, các thành viên hội đồng cón xét đến quá trình phấn đâu, sự nỗ lực của từng ứng viên như sự vượt khó đạt thành tích cao; thành tích cao ở những môn mà Việt Nam lần đầu hay ít đạt huy chương.