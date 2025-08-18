Honda bị kiện vì động cơ không bền như quảng cáo

TPO - Đây không phải lần đầu tiên Honda bị kiện về các vấn đề của động cơ i-VTEC tại Mỹ.

Theo Carscoops, một vụ kiện mới đây tại Mỹ cho thấy một số mẫu ô tô sử dụng động cơ i-VTEC dung tích 1.5L và 2.0L của Honda có thể đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Nguyên đơn cho rằng các động cơ này khó chịu được tỷ số nén cao và nhiệt độ lớn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt, hỏng gioăng nắp máy và tiềm ẩn nhiều sự cố khác.

Ảnh: Honda

Một trong những cáo buộc cho rằng gioăng nắp máy trong các động cơ 4 xy-lanh này dễ bị nứt. Khi đó, dung dịch làm mát có thể đọng lại trong các rãnh của nắp xi-lanh. Việc thiếu dung dịch làm mát có thể khiến động cơ bị quá nhiệt, bó kẹt hay nghiêm trọng hơn là bốc cháy.

Chủ xe còn cho biết đã nhìn thấy khói trắng từ ống xả, có thể là dấu hiệu của việc chất làm mát rò rỉ vào piston và đang cháy.

Dung dịch làm mát trộn lẫn với dầu máy cũng có thể dẫn đến việc ăn mòn các chi tiết bên trong. Các nguyên đơn cho rằng Honda đã từ chối sửa chữa hoặc thay thế các động cơ i-VTEC bị ảnh hưởng, kể cả khi xe vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Theo đơn kiện, những động cơ tương tự trên ô tô Honda thường được kỳ vọng duy trì độ tin cậy ít nhất 200.000 dặm, tương đương gần 322.000 km. Tuy nhiên, khách hàng Mỹ cho rằng điều này không chính xác, và tuổi thọ động cơ cũng bị rút ngắn.

Mẫu Honda CR-V đời 2022

Các nguyên đơn khởi kiện Honda vì vi phạm bảo hành, kiếm tiền bất chính và vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng. Những mẫu xe được nhắc đến trong vụ kiện ở Mỹ bao gồm Honda Accord đời 2018-2022, Honda Civic đời 2016-2022, Honda CRV đời 2017-2022, Acura RDX đời 2021-2022 và Acura TLX đời 2019-2022.

Theo Carscoops, đây là lần thứ hai động cơ i-VTEC 1.5L của Honda bị kiện tập thể. Hồi năm 2024, một vụ kiện được đệ trình tại tiểu bang California cáo buộc động cơ này có hệ thống làm kín và làm mát không đủ, có thể khiến dung dịch làm mát rò rỉ vào trong động cơ, làm nhiễm bẩn dầu, gây quá nhiệt và mất công suất.