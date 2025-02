Hơn 800.000 người xem clip Taylor Swift, Miley Cyrus phớt lờ nhau

TPO - Tin đồn bất hòa của Taylor Swift, Miley Cyrus dấy lên sau lễ trao giải Grammy đầu tháng 2. Trong đoạn video ngắn được một blogger đăng tải, Taylor Swift và Miley đứng gần nhưng không hề tương tác với nhau.

Sáng 8/2, một blogger đăng tải video có Taylor Swift và Miley Cyrus lên Facebook, hút hơn 810.000 lượt xem sau nửa ngày. Video ghi lại màn xuất hiện của Taylor Swift và Miley Cyrus ở lễ trao giải Grammy với dòng chú thích: "Miley Cyrus phớt lờ Taylor Swift".

Trong đoạn video ngắn, Taylor Swift trao đổi với Margaret Qualley, Jack Antonoff và ca sĩ Sabrina Carpenter ngay sát Miley Cyrus. Tuy nhiên Taylor và Miley không hề tương tác với nhau. Miley cũng không quay người lại trong suốt thời gian Taylor đứng trò chuyện sau lưng.

Trong bức ảnh có Margaret Qualley, Sabrina Carpenter và Miley Cyrus không có Taylor. Một số khán giả cho rằng hai nghệ sĩ không nói chuyện vì Miley không ở chung đẳng cấp âm nhạc với Taylor. Hai người từ lâu đã không xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng.

Tuy nhiên, cũng có người nhận định đoạn video không thể nói lên tình trạng mối quan hệ của họ. Có thể hai ngôi sao đang tập trung vào cuộc trò chuyện và không để ý tới xung quanh.

Miley Cyrus và Taylor Swift từng hợp tác ở phim điện ảnh Hannah Montana: The Movie năm 2008. Hai ca sĩ đứng chung sân khấu ở lễ trao giải Grammy 2009. Sau đó, mối quan hệ của họ bị cho là xấu đi.

Năm 2015, Miley chê bai MV Bad Blood của Taylor vì nội dung trả thù, kích động bạo lực. Cùng năm, trong bài phỏng vấn với tờ The New York Times, Miley Cyrus được hỏi về việc liệu cô có muốn tham gia hội bạn thân nổi tiếng của Taylor Swift. Ngôi sao Disney từ chối thẳng: "Tôi không cố gắng để được ở trong hội đó. Không có người bạn nào của tôi nổi tiếng cả, và lý do đơn giản là vì tôi chỉ thích những con người thật có cuộc sống thật, vì họ là nguồn cảm hứng của tôi".

Ngoài ra, Miley còn công khai thể hiện chủ trương trái ngược với Taylor về việc thu phí nghe nhạc. Trong khi Taylor cho rằng mọi người cần trả tiền để thưởng thức sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ, Miley lại đưa ra quan điểm: "Tôi đã làm ra tiền rồi. Nếu không ai mua album của tôi thì chẳng sao cả. Tôi có nhà, và tôi có những chú chó cưng mà tôi yêu, tôi không cần gì khác nữa".